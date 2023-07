QUINTO ANDAR é Confiável? Saiba como funciona o site de aluguel de imóveis

O Quinto Andar é uma plataforma online que conecta inquilinos e proprietários, facilitando o processo de aluguel de imóveis. Assim, os usuários podem pesquisar imóveis usando filtros personalizáveis, como localização, preço e número de quartos. Se um imóvel chama a atenção, é possível agendar uma visita presencial diretamente pela plataforma.

A startup se propõe a intermediar a relação entre os dois lados, oferecendo segurança e rapidez no processo. Atualmente, a empresa está presente em quase 60 cidades brasileiras e continua crescendo. Além disso, o Quinto Andar também facilita o processo de negociação e pagamento, tudo de forma digital.

Negociação e Pagamento no Quinto Andar

A negociação no Quinto Andar ocorre de maneira totalmente digital. Inquilinos e proprietários têm um prazo de 72 horas para responder às ofertas, após o qual a oferta é automaticamente cancelada. Se a proposta for aceita, o inquilino passará por uma avaliação de crédito e análise de documentos. O contrato de aluguel e demais instruções são enviados por e-mail, e tudo pode ser assinado digitalmente.

Os pagamentos no Quinto Andar são realizados de forma antecipada. Além do aluguel, a fatura mensal pode incluir seguro de incêndio, IPTU e taxas de serviço. Quaisquer acordos de desconto negociados com o proprietário também serão refletidos na fatura.

Confiabilidade do Quinto Andar

Ademais, o Quinto Andar é autorizado a operar no mercado imobiliário e possui registro do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI). Isso garante credibilidade à plataforma. Além disso, no site Reclame Aqui, a empresa tem uma nota considerada “ótima” (8/10), com quase todas as reclamações respondidas pela empresa.

No entanto, como qualquer negócio, existem chances de enfrentar problemas. Nesse sentido, alguns usuários reportaram problemas como “cobrança indevida” e “descumprimento de contrato”. Apesar disso, a maioria dos usuários afirmou que voltaria a fazer negócio com a plataforma.

Concorrentes

Existem várias empresas no mercado que oferecem serviços semelhantes ao Quinto Andar. Entre elas estão Zap Imóveis, VivaReal Imóveis e Airbnb. No entanto, no site Reclame Aqui, o Quinto Andar tem uma nota maior do que essas empresas, além de um maior índice de solução e de usuários que voltariam a fazer negócio.

Como utilizar o Quinto Andar de forma eficiente?

Para maximizar a sua experiência com o Quinto Andar, existem algumas dicas que podem ser úteis. A primeira é fazer uma análise de crédito antes de enviar a proposta para um imóvel. Isso pode ajudar a acelerar o processo de aprovação.

Outra dica é enviar a proposta logo após a visita ao imóvel. Isso demonstra ao proprietário o seu interesse e compromisso em alugar o imóvel. Além disso, se você realmente gostou de um imóvel, pode fazer uma reserva pelo aplicativo, garantindo que o imóvel fique reservado para você enquanto a proposta é finalizada.



Você também pode gostar:

Ademais, é possível configurar avisos de busca no aplicativo, para ser notificado sempre que um imóvel que atenda às suas necessidades esteja disponível para alugar. Por fim, não se esqueça de usar os filtros do aplicativo para encontrar o imóvel perfeito para você.

Comunicando-se com o proprietário

Uma das vantagens do Quinto Andar é a possibilidade de se comunicar diretamente com o proprietário através do chat do aplicativo. Isso pode ser útil para resolver dúvidas ou problemas que possam surgir durante o período de locação. Além disso, todas as conversas ficam registradas no aplicativo, o que pode ser útil em caso de necessidade de comprovação de alguma informação ou acordo.

Parcerias do Quinto Andar

Recentemente, o Quinto Andar anunciou uma parceria com o fundo imobiliário norte-americano Greystar. O acordo prevê a divulgação exclusiva de imóveis da Greystar na plataforma do Quinto Andar. Isso demonstra o compromisso da empresa em expandir e diversificar a sua oferta de imóveis.

O Quinto Andar é uma plataforma confiável e eficiente para alugar imóveis. Com o seu sistema digital de negociação e pagamento, a empresa simplifica o processo de aluguel para inquilinos e proprietários. Além disso, com a sua vasta gama de imóveis e a possibilidade de se comunicar diretamente com os proprietários, o Quinto Andar oferece uma experiência única para os seus usuários.

Mesmo assim, como em qualquer negócio, podem surgir problemas. Portanto, é importante pesquisar adequadamente e utilizar todas as ferramentas disponíveis na plataforma para garantir uma experiência de aluguel suave e agradável.