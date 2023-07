Descubra se você é um dos sortudos contemplados com a liberação de R$ 24 milhões neste mês de julho. Isso porque diversos estados brasileiros oferecem prêmios em dinheiro para os consumidores que informam o CPF na Nota Fiscal. Contudo, um estado em particular destinou esse montante aos moradores locais, e agora é hora de conferir se você faz parte dos contemplados.

R$ 24 milhões em créditos disponíveis? Confira os saques extras do CPF na nota

Um Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de mais de R$ 24 milhões em créditos foi destinado aos consumidores participantes do programa Nota Paraná. Visto que a Secretaria Estadual da Fazenda, por meio do Programa Nota Paraná, liberou essa quantia no último dia 12 de julho. É fundamental ressaltar que o crédito é calculado no terceiro mês subsequente à compra que originou a nota fiscal.

Nesse sentido, do montante de R$ 24 milhões, R$ 21,8 milhões serão direcionados aos 8,5 milhões de contribuintes que incluíram o CPF na nota referente às compras efetuadas em abril de 2023. Adicionalmente, foi repassada a quantia de R$ 2,9 milhões para 1.470 organizações sociais do Estado. Vale ressaltar que foram emitidas aproximadamente 60,2 milhões de notas fiscais válidas.

Como participar dos sorteios e resgatar prêmios com o CPF na nota?

Considerando o atual prêmio, para se cadastrar no Nota Paraná, basta acessar o site oficial www.notaparana.pr.gov.br e selecionar a opção “cadastre-se”.

Por conseguinte, preencha a ficha com seus dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criar uma senha pessoal.

Após a liberação dos créditos, o consumidor tem a opção de transferi-los para sua conta corrente ou utilizá-los para abater o valor do IPVA.

Dessa maneira, para resgatar os créditos, é necessário possuir um cadastro no portal do Programa Nota Paraná.



Assim, para participar dos sorteios do Paraná Pay, é preciso estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso dos créditos e prêmios. Desse modo, para aderir, acesse o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clique em “concordar”.

Vantagens de incluir o CPF na nota fiscal

De forma geral, incluir o CPF na nota fiscal é um direito do consumidor em todos os estabelecimentos comerciais e traz benefícios diversos. Em suma, esse programa incentiva os consumidores a exigirem o documento fiscal em suas compras e a informarem o CPF na nota.

Dessa maneira, é possível receber uma parte do ICMS incidente sobre o produto adquirido e ainda concorrer a prêmios mensais em dinheiro. Além disso, ao exigir a nota fiscal com CPF, o cliente também está contribuindo para a legalidade das transações comerciais e para o desenvolvimento do seu estado.

Cuidado com golpes

O programa Nota Fiscal oferece diversas vantagens aos consumidores que incluem o CPF na nota fiscal. No entanto, é essencial estar ciente dos possíveis golpes relacionados a essa prática. Dessa forma, verifique a autenticidade do site e evite clicar em links suspeitos enviados por e-mail, mensagens de texto ou em anúncios online, pois eles podem direcioná-lo a sites fraudulentos.

Além disso, o cadastro no programa requer a inserção de dados pessoais, como CPF, nome completo e data de nascimento. No entanto, nunca forneça informações sensíveis, como senhas bancárias ou números de cartões de crédito. O programa oficial não solicitará essas informações.

Por fim, certifique-se de utilizar um antivírus confiável e mantenha-o atualizado em todos os seus dispositivos. Evite inserir seus dados pessoais em computadores públicos ou em redes Wi-Fi não seguras, pois isso pode facilitar o roubo de informações. Mantenha-se atualizado sobre as diretrizes e atualizações do programa por meio de fontes confiáveis, como o site oficial e canais de comunicação oficial do programa.