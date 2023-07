R$ 300 no PagBank? Veja como ter LIMITE no cartão de crédito

Você já passou por uma situação emergencial onde precisou de mais limite no cartão de crédito? Normalmente, os bancos requerem comprovações e explicações dos clientes quando desejam aumentar a quantia disponível no cartão. Tal processo leva um tempo e, às vezes, pode ser frustrante. Por outro lado, o PagBank, uma conta digital pertencente ao PagSeguro, disponibiliza facilmente um limite emergencial adicional no cartão.

Isso permite que os clientes façam compras fora do valor previamente disponibilizado na linha de crédito. Com o aplicativo do PagBank, é simples e rápido ativar um crédito temporário.

O que é o PagBank?

O PagBank é um banco digital brasileiro que foi fundado em 2006. Ele é um dos bancos digitais mais populares do Brasil, com mais de 10 milhões de clientes. A plataforma oferece uma variedade de produtos e serviços financeiros, incluindo:

Conta-corrente digital;

Cartão de crédito;

Empréstimos;

Investimentos;

Seguros;

Pagamentos online;

Transferências bancárias;

Saques.

Como funciona esse limite emergencial do PagBank?

O valor desse limite emergencial adicional no cartão de crédito varia conforme o banco emissor, mas geralmente está entre 10% e 20% do limite total. Portanto, se um cliente tiver um limite de R$ 1.500 no cartão, o extra disponibilizado pode ser de R$ 150 a R$ 300.

Esse crédito adicional exige o pagamento de taxa mensal do cliente sempre que for solicitado. Quando houver pedido de limite extra, a instituição financeira analisa vários fatores.



Além do relacionamento do cliente com o banco, são considerados o histórico de pagamento, pendências, parcelamento da fatura, bem como outros fatores. É importante ressaltar que, antes de pedir o produto, é preciso estar ciente das vantagens e as desvantagens envolvidas na operação. Embora seja uma opção necessária em casos de emergências médicas ou situações urgentes, há um aumento do risco de perda de controle financeiro e endividamento.

Como pedir um limite adicional?

Para pedir um aumento no limite do seu cartão no PagBank, acesse o aplicativo da instituição e selecione a opção “Produtos e Serviços”. Em seguida, siga estes passos:

Clique em “Limite Especial”;

Leia as condições de contratação e, se estiver de acordo, selecione “Quero Contratar”;

Forneça os dados solicitados pela conta digital e clique em “Continuar”;

Verifique o contrato e selecione “Ok” para confirmar a contratação.

Após a confirmação, clique em “Contratar” para solicitar o aumento adicional no limite.

Aplicativo deslogado do Nubank deixa clientes insatisfeitos

Clientes do Nubank têm relatado dificuldades para acessar suas contas pelo aplicativo do banco digital. O problema começou no domingo (16) e continua nesta segunda-feira (17). Nas mídias sociais, os usuários mencionam terem sido desconectados da plataforma e receberam um e-mail informando que seus celulares estariam infectados por vírus.

Em comunicado, o roxinho confirmou ter realizado um bloqueio preventivo de contas para garantir sua segurança contra possíveis aplicativos maliciosos. Ademais, informou estar trabalhando no processo de restauração seguro do acesso às contas afetadas.

A notificação foi enviada para as caixas de entrada dos usuários, alertando sobre a detecção de um vírus em seus celulares, possivelmente instalado por meio de um aplicativo malicioso. Para recuperar o acesso, é fornecido um conjunto de instruções passo a passo, incluindo a necessidade de redefinir o celular para as configurações de fábrica.

A falha no aplicativo resultou em um repentino aumento nas buscas relacionadas ao assunto no Google. Os termos mais pesquisados nesta manhã incluem “Nubank com problemas”, “suporte Nubank”, “reclamações sobre o Nubank no Reclame Aqui”, “como entrar em contato com o suporte do Nubank por telefone” e “qual é o número de telefone do Nubank”.

De acordo com o Downdetector, um serviço que monitora o funcionamento de plataformas online, 89% das reclamações registradas estão relacionadas a problemas no login do aplicativo móvel. Os relatos mais recentes começaram às 5h desta segunda-feira, alcançando um pico de 60 notificações às 10h30. Usuários nas redes sociais compartilharam capturas de tela das mensagens recebidas e exigiram uma solução para a situação.