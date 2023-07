Raio-X revela cotovelo gravemente ferido de Istela Nunes após deslocamento do UFC Vegas 77

O presidente do UFC, Dana White, postou o raio-X pós-luta de Istela Nunes depois que ela deslocou o cotovelo no UFC Vegas 77.

Nunes tinha acabado de começar sua luta contra Viktoriya Dudakova nas eliminatórias de sábado quando ela postou o braço esquerdo e ele cedeu, resultando em um deslocamento desagradável que a deixou chorando na tela do octógono.

Aqui está a foto da lesão de Nunes – não é para os fracos de coração.

Parece que Nunes precisará de uma extensa reabilitação para curar sua lesão, que resultou em uma derrota de 34 segundos no UFC Vegas 77. Foi também sua quarta derrota consecutiva e colocou sua carreira no octógono em perigo iminente. Dudakova, por sua vez, aumentou seu recorde para 7-0 em sua carreira profissional e levou para casa sua primeira vitória no UFC.

Aqui está um vídeo da sequência completa que levou à lesão.

Embora a Comissão Atlética de Nevada não divulgue mais informações sobre suspensão médica, é muito provável que Nunes precise de uma autorização médica antes de poder lutar novamente.

Mais tarde, no entanto, ela forneceu uma atualização positiva aos fãs com uma radiografia de acompanhamento do cotovelo após o tratamento inicial.