Raízen abre 578 vagas de emprego em todo o país

A Raízen, empresa líder na produção de açúcar, etanol e bioenergia, acaba de anunciar a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes áreas, oferecendo oportunidades para profissionais de todo o país. Com um compromisso sólido com a sustentabilidade e a inovação, a empresa é reconhecida por seu ambiente de trabalho colaborativo e programas de desenvolvimento profissional.

Raízen abre vagas de emprego em todo o país

A companhia é conhecida não apenas por ser uma das principais empresas do setor sucroenergético, mas também por oferecer excelentes benefícios aos seus colaboradores. Dentre os atrativos que a empresa proporciona estão:

Plano de saúde abrangente para o colaborador e seus dependentes.







Programas de incentivo à educação e desenvolvimento profissional.







Oportunidades de crescimento interno e plano de carreira.







Ambiente de trabalho colaborativo e inovador.







Participação nos lucros e resultados.







Programas de bem-estar e qualidade de vida.







Incentivo ao trabalho em equipe e à diversidade.







Benefícios flexíveis de acordo com a necessidade do colaborador.

Confira abaixo algumas das vagas de emprego disponíveis:

Engenheiro(a) de Produção – São Paulo/SP.







Analista de Qualidade – Santos/SP.







Técnico(a) Agrícola – Ribeirão Preto/SP.







Coordenador(a) de Logística – Uberlândia/MG.







Especialista em Sustentabilidade – Brasília/DF.







Operador(a) de Máquinas Agrícolas – Goiânia/GO.







Analista Financeiro(a) – Rio de Janeiro/RJ.







Técnico(a) de Segurança do Trabalho – Araucária/PR.







Assistente Administrativo(a) – Campo Grande/MS.







Analista de Recursos Humanos – Salvador/BA.







Engenheiro(a) de Projetos – Belo Horizonte/MG.







Técnico(a) de Manutenção Industrial – Campinas/SP.







Analista Comercial – Curitiba/PR.







Engenheiro(a) Ambiental – Cuiabá/MT.

Como se candidatar

Para concorrer a uma das vagas disponíveis na Raízen, basta acessar o site 123empregos, um dos parceiros oficiais da empresa na seleção de talentos. No portal, você terá acesso a todas as oportunidades em aberto na companhia, bem como a descrição das funções, requisitos necessários e informações sobre o processo seletivo. A partir daí, é possível enviar o seu currículo de forma simples e rápida, aumentando as chances de ser chamado(a) para uma entrevista.

Sobre a empresa

A Raízen é resultado da parceria entre a Cosan e a Shell, e é uma das maiores produtoras de energia renovável do mundo. Com mais de 30 anos de atuação no mercado, a empresa possui um papel fundamental no setor de energia, investindo constantemente em tecnologia e inovação para promover a sustentabilidade em todas as etapas de produção.

Com uma visão voltada para o futuro, a companhia acredita que o crescimento só é válido quando compartilhado. Por isso, busca atrair e reter talentos que compartilhem dos mesmos valores de ética, respeito ao meio ambiente e compromisso com a sociedade. Além disso, a empresa valoriza a diversidade e a inclusão, reconhecendo a importância da representatividade para construir um ambiente de trabalho ainda mais enriquecedor.



