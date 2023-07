Rampage Jackson de olho no MMA em 2023, aponta Darrill Schoonover como ‘oponente dos sonhos’

Quinton Jackson está de olho em um retorno.

A lenda do MMA e ex-campeão meio-pesado do UFC disse na segunda-feira A Hora do MMA que ele está mirando o final de 2023 para sua primeira luta desde a derrota em 2019 para Fedor Emelianenko. Jackson, 45, disse que espera lutar pela United Fight League (UFL), uma nova organização na qual atua como embaixador da marca ao lado de Frank Mir e Tito Ortiz.

“Então é isso que estou pensando: quero muito promover a UFL, então gostaria de fazer uma luta de aquecimento lá”, disse Jackson em A Hora do MMA. “Faria um aquecimento na UFL e veria no que dá, e ainda quero fazer uma luta de boxe antes de ficar velho demais. Tenho 45 anos agora e quero acabar com aquela luta de boxe antes que eu fique muito velho.

“Estou pensando em lutar por volta de dezembro na UFL”, acrescentou Jackson, “porque não luto há três anos”.

Jackson (38-14) disse que seu “oponente dos sonhos” para seu retorno seria Darrill Schoonover, um ex-membro do elenco da temporada de Jackson. o lutador final 10, com quem “Rampage” brigou de forma infame no programa. Schoonover (14-8) não luta profissionalmente desde 2014, no entanto, ele disse ao MMA Junkie em 2016 que uma luta contra Jackson seria uma luta que o convenceria a largar tudo e sair da aposentadoria.

“Eu não deixo coisas assim morrerem”, disse Jackson sobre Schoonover. “Ele tentou me punk. Mas [fellow TUF castmate] Brendan Schaub disse que não acha que Darrill estaria disposto a lutar.

“Na minha próxima luta, não quero lutar contra ninguém de quem gosto”, acrescentou, “porque tenho que destruí-los, seja quem for”.

Jackson disse que espera lutar no peso pesado e tem como meta um peso de competição de cerca de 225 a 230 libras. Ele disse que recentemente perdeu até 35 quilos desde que se dedicou novamente a voltar à forma, e jejua intermitentemente durante a maior parte da semana.

“Vamos, cara, você viu minha última luta. Cara, eu precisava de uma mudança drástica”, disse Jackson sobre seu peso. “Eu estava ficando cansado de ser gordo. E eu quero dizer algo para todos que estão ouvindo: traga de volta a vergonha de gordura. América, ficamos tão moles. Tipo, muitos fãs de MMA comentavam meus posts e falavam merda. Eu acho que eles pensaram que eu ia me machucar ou algo assim, mas não, eles me deram um impulso para sair da minha bunda e fazer algo sobre isso.

“Não considero bullying o que as pessoas me dizem online. Foi uma motivação para mim e fiz algo a respeito.”

A UFL é uma nova promoção dirigida por Harrison Rogers, que atua como seu presidente, que oferece aos lutadores seguro médico, seguro de vida e “uma participação na empresa por meio de várias opções de ações como parte de seu pacote de remuneração”, de acordo com a imprensa de fevereiro. liberar.

O próximo evento da promoção, UFL 3, acontecerá no dia 12 de agosto em Mesa, Arizona, e será transmitido ao vivo no Rumble.

“Ele realmente quer cuidar dos lutadores, e é por isso que decidi unir forças com esse cara”, disse Jackson sobre Rogers. “Ele é um dos melhores. Eu realmente o admiro e ele está me ensinando muito sobre negócios, e estou muito honrado em conhecer uma pessoa como essa que realmente cuida dos lutadores.”