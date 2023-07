Randi Mahomes finalmente aproveita algum tempo com a família em Las Vegas com sua família, incluindo Jackson

Randi Mahomes se vê muito feliz com toda sua família em Las Vegas onde passaram algum tempo juntos após a recente turbulência de sua família. O passagem sensível de sua mãe juntamente com Problemas legais de Jackson e o evento de o homem com a arma no supermercado definitivamente era difícil de suportar.

Toda a família Mahomes se reuniu em Las Vegas

Junto com Randi, Patrick Mahomes e sua esposa Brittany trouxeram Baby Bronze e Sterling com eles para Las Vegas, na foto também podemos ver O irmão de Patrick Jackson e sua filha Mia.

Randi é uma mãe e avó ativa nas redes sociais, como a vimos compartilhando detalhes de sua vida, incluindo o tempo que ela passa com Sterling, onde ela escreveu: “Estou no céu quando consigo sair com essa garota !! !”

Randi manteve o sobrenome do ex-marido

O nome de solteira da Sra. Mahomes é Martin, e embora ela tenha se divorciado do ex Estrela da MLB, Patrick Lavon Mahomes, Randi decidiu manter o nome do ex-marido. Já foi dito que ela tem um ótimo relacionamento com o ex, a ponto de ligar para ele o melhor amigo dela.

Como uma cristã devota, ela disse certa vez que queria lançar os alicerces do cristianismo “Tentei garantir que todos os domingos estivéssemos na igreja. “Se eu não puder ensinar meus filhos, talvez eles ouçam algo na igreja que conduzi-los na direção certa. Assegurei-me de que Deus fosse nosso alicerce.”

RandEu também tenho uma filha chamada Mia Randall que, como seus irmãos, é muito ativa nos esportes. Randi teve Mia em 2011 e aparece em muitas postagens de mídia social.