Ranking peso a peso do MMA: Alexander Volkanovski é o melhor lutador do mundo?

Bem-vindo à atualização mais recente do ranking peso por peso do MMA Fighting, onde todo mês nosso estimado painel analisa o ruído para responder a uma pergunta: quem são os melhores lutadores de MMA masculinos e femininos do mundo?

UFC 290 entregue em todas as frentes, não apenas dando aos fãs o melhor evento de MMA do ano, mas mudando drasticamente a carreira de vários nomes importantes. Alexandre Volkanovski foi triunfante, Brandon Moreno ficou desapontado e Dricus Du Plessis era um homem em uma missão.

Fora do UFC, vimos o campeão peso-galo do Bellator Sérgio Pettis evitar os avanços do pretenso titular de três divisões patrick pitbull e a melhor lutadora do PFL Larissa Pacheco continuar sua onda de calor.

Adicione tudo isso e você terá um grande movimento no ranking Pound-for-Pound, começando com um rosto familiar de volta ao primeiro lugar.

Alexander Volkanovski recuperou seu trono.

Alguém poderia argumentar que o rei dos penas do UFC nunca deveria ter perdido seu lugar, mesmo que sua tentativa de tirar o título dos leves de Islam Makhachev tenha terminado em uma derrota apertada. Bem, parece que nosso painel só precisava ver Volkanovski voltar à trilha das vitórias porque ele está no topo do ranking masculino Pound-for-Pound novamente após sua finalização furiosa sobre Yair Rodriguez.

Volkanovski ainda não perdeu quando competiu em 145 libras e cada defesa de título bem-sucedida (são cinco seguidas agora) consolida ainda mais sua reputação como o melhor lutador versátil do planeta. Se você está inclinado a basear sua avaliação libra por libra puramente em quem venceria em uma luta hipotética em que ambos os participantes são magicamente exatamente do mesmo tamanho, então é difícil argumentar que alguém seria favorecido em vez de “O Grande. ”

Então, novamente, quando se trata de Volkanovski, não precisamos nos preocupar com hipóteses, pois ele pode reencontrar Makhachev no futuro ou continuar sua lendária corrida pelo campeonato com uma defesa contra o invicto Ilia Topuria. De qualquer forma, não espere que Volkanovski abra mão de seu lugar novamente tão cedo.

Também digno de nota, os partidários do libra por libra Brandon Moreno e Robert Whittaker sofreram quedas vertiginosas. A incapacidade de Moreno de derrotar seu inimigo Alexandre Pantoja o deixa em 10 posições, empatando em 18, enquanto a derrota esmagadora de Whittaker para um violento Dricus Du Plessis o tira totalmente de nosso ranking pela primeira vez desde seu início.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): No. 2 Alexander Volkanovski def. Yair Rodriguez, Alexandre Pantoja def. Nº 8 (empatado) Brandon Moreno, Sergio Pettis def. No. 12 Patrick Pitbull, Dricus Du Plessis def. Nº 13 Robert Whittaker

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 6 Aljamain Sterling x Sean O’Malley (UFC 292, 19 de agosto), Nº 14 (empatado) Dustin Poirier x Justin Gaethje (UFC 291, 29 de julho), Nº 16 Alex Pereira x Jan Blachowicz ( UFC 291, 29 de julho)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Johnny Eblen (4), Vadim Nemkov (4), Robert Whittaker (4), Jan Blachowicz (2), Merab Dvalishvili (2), Jamahal Hill (2), AJ McKee (2), Magomed Ankalaev (1), Colby Covington (1), Justin Gaethje (1), Patchy Mix (1), Belal Muhammad (1), Usman Nurmagomedov (1), Shavkat Rakhmonov (1)

Coloque algum respeito no nome de Larissa Pacheco.

Em suas duas primeiras temporadas no PFL, Pacheco lutou para escapar da sombra de Kayla Harrison, perdendo duas vezes para sua rival em 2019 e perdendo uma possível revanche em 2021, quando um corte de peso mal feito lhe custou uma vaga no torneio. O talento de Pacheco era inegável, mas será que ela conseguiria juntar tudo?

Ela finalmente superou Harrison nas finais leves do campeonato da liga de 2022 e sua excelência contínua a manteve subindo no ranking feminino libra por libra. A primeira vitória de Pacheco nesta temporada a levou a superar a ex-campeã do Bellator Julia Budd; seu segundo, uma explosão de 45 segundos em Amber Leibrock.

Dos últimos oito oponentes de Pacheco, apenas Harrison e Budd conseguiram passar do primeiro round. Ela tem sido uma máquina de finalização enquanto busca um segundo prêmio de um milhão de dólares, desta vez no peso pena, e se continuar nessa corrida, pode terminar perto dos 5 primeiros do que do décimo lugar até o final de 2023.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 12 Larissa Pacheco def. Amber Leibrock

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Saber. 17 Seika Izawa x Seika Izawa Claire Lopez (Super RIZIN 2, 30 de julho), nº. 18 Holly Holm . Mayra Good Silva (UFC Vegas 77, 15 de julho)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Katlyn Chookagian (4), Mackenzie Dern (4), Lauren Murphy (3), Ketlen Vieira (3), Seo Hee Ham (2), Virna Jandiroba (2), Irene Aldana (1), Maycee Barber (1), Marina Rodriguez (1), Juliana Velasquez (1)

Por fim, uma atualização sobre algumas regras básicas:

O painel de votação de oito pessoas consiste nos funcionários do MMA Fighting Shaun Al-Shatti, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Steven Marrocco, Damon Martin e Jed Meshew.

As atualizações nas classificações serão concluídas após cada pay-per-view do UFC. Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses de sua luta mais recente.

Se um lutador anunciar sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso (vamos colocar desta forma: teríamos tomado Khabib Nurmagomedov fora de nosso ranking muito mais rápido do que o UFC).

Como lembrete, a noção de supremacia libra por libra sempre será inerentemente subjetiva. Quando você está debatendo se alguém como Robert Whittaker deve ser classificado acima de alguém como Max Holloway, não há uma resposta certa verdadeira. Em outras palavras: não é um negócio sério, pessoal.

Pensamentos? Questões? Preocupações? Faça sua voz ser ouvida nos comentários abaixo.