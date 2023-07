Rankings de MMA, julho de 2023: Dricus Du Plessis dispara na disputa, mas ele pode chocar o mundo novamente?

No cenário em constante mudança do MMA, classificar os maiores lutadores do mundo pode parecer uma missão tola, mas é exatamente isso que nos propusemos a fazer com o MMA Fighting Global Rankings. Aqui, nosso estimado painel classifica os impulsionadores e agitadores de todas as divisões para fornecer a lista mais definitiva dos melhores lutadores do planeta.

Vamos dar uma olhada nas maiores histórias de classificação deste ciclo passado (8 de maio a 9 de julho).

Uma nova potência dos médios

A divisão de 185 libras de repente parece muito, muito diferente.

Mais da metade do top 15 dos pesos médios do MMA Fighting esteve ativo nos últimos dois meses, mas nenhum resultado foi mais importante do que o atordoante que caiu no UFC 290. Ao se tornar o primeiro peso médio não nomeado Israel Adesanya a derrotar Robert Whittaker desde 2014 (e fazendo isso de forma estrondosa e absurdamente decisiva), Dricus Du Plessis anunciou oficialmente que ele é uma força a ser reconhecida em 185 libras.

O lutador sul-africano deu um dos maiores saltos do último ciclo de classificação, saltando do 8º para o 2º lugar. é uma rivalidade que pode ficar muito, muito feio.

Caos dos pesos-moscas

Nenhuma divisão masculina nos últimos anos foi mais volátil do que os pesos-moscas, e isso se manteve verdadeiro mais uma vez. A vitória eletrizante de Alexandre Pantoja sobre Brandon Moreno no UFC 290 marcou a quarta vez consecutiva que o título dos 125 libras do UFC mudou de mãos sem uma única defesa de título bem-sucedida, encabeçando um ciclo de reviravoltas que também viu Amir Albazi ir para a disputa com uma vitória polêmica sobre Kai Kara-France e estreante no UFC Stephen Erceg derrubam o veterano de longa data David Dvorak completamente fora do ranking.

Então, onde todo esse caos nos deixou? Sim, o velho fiel Demetrious Johnson mais uma vez reivindicou o primeiro lugar, recuperando sua coroa como o peso mosca nº 1 do MMA Fighting devido à derrota de Moreno. Por quanto tempo “Mighty Mouse” pode manter o trono desta vez?

Amanhecer de uma nova era do peso-galo feminino

A aposentadoria do GOAT feminino deixou a divisão de 135 libras em um estado de confusão.

Com Amanda Nunes bebendo Mai Tais e contando seus títulos em alguma praia da Flórida, ninguém em nosso painel de votação de oito pessoas parecia saber o que fazer com o peso-galo feminino. Isso levou três candidatos diferentes a serem considerados para a nova coroa: as ex-campeãs Julianna Pena (5 votos) e Holly Holm (2 votos), e a ex-desafiante ao título Raquel Pennington (1 voto), todas receberam as cédulas de primeiro lugar.

Quando isso vai mudar? Até que o UFC planeje seu próximo movimento para sua divisão feminina inaugural, podemos estar apenas olhando para o novo normal neste estranho mundo pós-Nunes.

Confira abaixo a atualização completa das classificações de julho.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Não. 9 Jailton Almeida def. Não. 13 Jairzinho Rozenstruik, No. 12 LHW Anatoly Malykhin def. Arjan Bhullar

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 8 Tom Aspinall x Nº 12 Marcin Tybura (UFC Londres, 22 de julho)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Phil De Fries (5), Derrick Lewis (2), Alexandr Romanov (2)

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): No. 2 Vadim Nemkov def. Yoel Romero, nº 6 Corey Anderson def. No. 9 Phil Davis, No. 11 Johnny Walker def. nº 8 Anthony Smith

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 5 Jan Blachowicz x Nº 3 MW Alex Pereira (UFC 291, 29 de julho)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Paul Craig (3), Azamat Murzakanov (1), Yoel Romero (1), Thiago Santos (1), Antonio Carlos Junior (1), Khalil Rountree (1), Kennedy Nzhechukwu (1)

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): No. 8 Dricus Du Plessis def. No. 2 Robert Whittaker, No. 6 Jared Cannonier def. No. 5 Marvin Vettori, Fabian Edwards def. No. 7 Gegard Mousasi, No. 10 Sean Strickland def. Abus Magomedov, nº 13 Brendan Allen def. Bruno Silva, nº 15 Nassourdine Imavov x Chris Curtis termina sem resultado

Próximas lutas com lutadores ranqueados: No. 5 LHW Jan Blachowicz vs. No. 3 Alex Pereira (UFC 291, July 29), No. 8 Paulo Costa vs. Ikram Aliskerov (UFC 291, July 29)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Gegard Mousasi (4), Andre Muniz (3), Kelvin Gastelum (1), Jack Hermansson (1), Kelvin Gastelum (1), Anatoly Tokov (1), Bo Nickal (1), Ikram Aliskerov (1)

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): N / D

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Saber. 13 Jack Della Maddalena vs. Jack Della Maddalena Bassil Hafez (UFC Vegas 77, 15 de julho), nº. 9 Stephen Thompson Vs. Michel Pereira (UFC 291, 29 de julho), n. 14 Lorenz Larkin vs. Andrey Koreshkov (Bellator MMA x Reason 2, 30 de julho)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Ian Machado Garry (6), Neil Magny (2), Jason Jackson (1), Michael Page (1), Roberto Soldic (1)

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Quando. 2 Charles Oliveira def. Quando. 3 (empatado) Beneil Dariush, no. 10 Arman Tsarukyan def. Joaquim Silva, Dan Hooker def. Quando. 11 Jalin Turner, n. 12 Grant Dawson def. Damir Ismagulov, n. 13 Oliver Aubin-Mercier def. Antonio Romero

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 3 (empatado) Dustin Poirier vs. Nº 3 (empatado) Justin Gaethje (UFC 291, 29 de julho), Nº 14 AJ McKee vs. Patricky Pitbull (Bellator MMA x RIZIN 2, 30 de julho)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Renato Moicano (3), Matt Frevola (2), Roberto Satoshi (2), Alexander Shabliy (2), Drew Dober (1), Tony Ferguson (1), Christian Lee (1), Rafael Dos Anjos (1)

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Quando. 1 Alexander Volkanovsky def. Quando. 3 Yair Rodriguez, nº 1; 11 BW Sergio Pettis def. Quando. 4Patrick Freire, n. 8 Ilia Topuria def. Quando. 7 Josh Emmett, Jesus Pinedo def. Quando. 14 Brendan Loughnane, n. 15 Movlid Khaybulaev def. Tyler Diamante

Próximas lutas com lutadores ranqueados: N / D

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Aaron Pico (4), Brendan Loughnane (1), Adam Borics (1), Jonathan Pearce (1), Sodiq Yusuff (1), Jesus Pinedo (1)

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 11 Sergio Pettis def. Nº 4 FW Patrício Freire

Próximas lutas com lutadores ranqueados: N / D

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Danny Sabatello (4), Ricky Simon (3), Juan Archuleta (2), Chris Gutierrez (1), Adrian Yanez (1)

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Quando. 6 Alexandre Pantoja def. Quando. 1 Brandon Brown, nº 1; 13 Amir Albazi def. Quando. 5 Kai Kara-França, Stephen Erceg def. Quando. 14 David Dvorak, n. 15 (empatado) Tim Elliott def. Victor Altamirano

Próximas lutas com lutadores ranqueados: N / D

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Tatsuro Taira (5), Azamat Kerefov (3), Matt Schnell (1), Rogerio Bontorin (1), Danny Kingad (1), Jeff Molina (1), David Dvorak (1)

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 1 Amanda Nunes def. Nº 6 Irene Aldana, Nº 9 Karol Rosa def. Nº 7 Yana Santos (peso pena)

Próximas lutas com lutadores ranqueados: No. 3 Holly Holm vs. Nº 10 (empatado) Mayra Bueno Silva (UFC Vegas 77, 15 de julho), Nº 4 Ketlen Vieira vs. Nº 8 Pannie Kianzad (UFC Londres, 22 de julho)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Joselyne Edwards (4), Melissa Dixon (2), Chelsea Chandler (1), Julija Stoliarenko (1), Tainara Lisboa (1), Darya Zhalelznyakova (1)

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Quando. 15 Maycee Barber def. Quando. 12 Amanda Ribas

Próximas lutas com lutadores ranqueados: N / D

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Ilima-Lei Macfarlane (2), Jasmine Jasudavicius (1), DeAnna Bennett (1)

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): No. 9 Mackenzie Dern def. No. 13 Angela Hill, No. 15 FLW Maycee Barber def. Nº 12 Amanda Ribas (peso mosca)

Próximas lutas com lutadores ranqueados: N / D

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Xiong Jingnan (4), Emily Ducote (4), Michelle Waterson-Gomez (2)

Uma atualização sobre as regras básicas:

Nosso painel de votação de oito pessoas consiste nos funcionários do MMA Fighting Shaun Al-Shatti, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Steven Marrocco, Damon Martin e Jed Meshew.

Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses de sua luta mais recente. As atualizações nas classificações são normalmente concluídas após o pay-per-view do UFC de cada mês.

Se um lutador anunciar sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso (vamos colocar desta forma: teríamos tomado Khabib Nurmagomedov fora de nosso ranking muito mais rápido do que o UFC).

Ter o título de uma promoção não garante que aquele lutador seja visto como o melhor em sua promoção. Além disso, os lutadores que competem regularmente ou possuem títulos em várias classes de peso são elegíveis para serem classificados em várias listas.

Pensamentos? Questões? Preocupações? Faça sua voz ser ouvida nos comentários abaixo.