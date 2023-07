Rankings Show: O melhor (e pior) draft da International Fight Weeks, mais 3 pesos-pena com mais chances de destronar o Volk

A poeira baixou em mais uma caótica International Fight Week, mas onde fica o UFC 290 entre os maiores pay-per-views da história da IFW?

Na última edição do MMA Fighting Rankings Show, Shaun Al-Shatti se juntou aos sempre elegantes Jed Meshew e Damon Martin para refletir sobre a impressionante ascensão de Dricus Du Plessis (por volta de 7:55), classificando seus três homens mais prováveis ​​para acabar com o reinado cada vez mais histórico do peso-pena de Alexander Volkanovski (cerca de 15:30), draftar as melhores (e piores) cartas IFW de todos os tempos (cerca de 36:26) e servir uma para três camaradas caídos favoritos dos fãs que caíram fora do MMA Rankings globais da luta neste último ciclo de classificação (em torno de 1:17:25).

