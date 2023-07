Rapper Jay Z é o novo ‘agente’ de Vinícius e Endrick

Arapper americano Jay-ZA Roc Nation Sports comprou 51 por cento da agência brasileira TFM, que representa jogadores de futebol como Vinícius Jr, Endrick e Gabriel Martinelliassumindo assim o controle acionário.

A TFM passará a se chamar Roc Nation Sports Brazil e continuará operando como antes, sob o controle do novo sócio, que poderá adquirir uma participação maior nos próximos anos. A Roc Nation Sports, sediada nos Estados Unidos com outro escritório em Londres, estava focada em outros esportes como o basquete com o NBAfutebol americano com o NFL e beisebol com o MLB. O interesse pelo futebol começou com o trabalho com Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku e desenvolvido relativamente recentemente. Com este acordo, a TFM pretende aumentar o alcance dos players que representa a um nível mais global.

Luta de Vinicius Jr contra o racismo vai ganhar força

Como parte de Vinícius JrDa batalha contínua de contra o abuso racial que sofreu na Espanha, o brasileiro agora receberá o apoio bastante singular de uma empresa que abriga muitos atletas e artistas negros.

“O Roc Nation pode dar visibilidade às causas do Vinicius e de outros esportistas. Ele impulsiona essa luta e também a bandeira da educação como o Instituto Vini Jr e claro aumenta as possibilidades comerciais dele. Tudo é elevado ao décimo grau”, explica Fred Pena, responsável pelo TFM/Roc Nation Sports Brasil.

Os números do negócio não foram divulgados. De acordo com a Forbes, Jay-ZA fortuna da empresa chega a mais de 2,5 bilhões de dólares. No entanto, o cantor e empresário não terá um papel ativo na sua nova atividade no Brasil, sendo a sua participação mais representativa.