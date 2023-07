Rashee Rice do Kansas City Chiefs: o novato destemido que não tem medo de vomitar pelo sucesso

Kansas City Chiefs wide receiver novato Arroz Rashee parece estar bem em revisitar seu almoço. Pelo menos, durante a prática, é isso. Durante o primeiro dia do acampamento de treinamento do Chiefs, Rice, uma escolha de segunda rodada de SMU, estava dando tudo de si em campo. De acordo com o Arrowhead Pride, várias fontes o viram vomitar durante o treino.

Agora, você pode pensar que é um motivo real de preocupação, mas adivinhe? Rashee Rice não parece nem um pouco incomodado. Após o treino, ele tinha algo a dizer à comissão técnica do Chiefs e não se conteve.

“Eu disse a eles”, ele compartilhou com a mídia, “para ser honesto com vocês, não me importo de vomitar. Isso significa apenas que estou trabalhando o máximo que posso para não vomitar mais – e estarei pronto para os jogos. “

Sim, tudo faz parte do jogo de condicionamento. Agora, não tenho certeza de que alguns profissionais médicos veriam da mesma maneira, mas há muitos treinadores por aí que ficariam emocionados em ver um jogador disposto a se esforçar tanto que está explodindo, assim como naqueles patins Herb Brooks depois de uma noite difícil na Noruega.

Rice quer ser um wide receiver de sucesso na NFL

Rice enfatizou que está totalmente ciente das exigências de ser um wide receiver da NFL. “Eles sempre nos dizem para vir [and] esteja em forma”, disse ele. “Isso é como uma equipe de atletismo, tanto quanto nosso grupo de wide receivers. Então nós viemos [in] sabendo que devemos correr até o jogo terminar – ou até o treino terminar.”

Está claro que Rice está disposto a ir além para se destacar em seu papel de wide receiver. Com esse tipo de dedicação e ética de trabalho, ele está a caminho de causar um impacto real na equipe dos Chiefs.