Raush Manfio admite atuação ‘horrível’ e quer que PFL acabe com suspensões que ‘beneficiam’ Shane Burgos

Raush Manfio ainda está insatisfeito com a forma como a Professional Fighters League lidou com sua derrota para Natan Schulte no PFL 6 em 23 de junho.

Manfio e Schulte, melhores amigos e parceiros de treino do American Top Team na Flórida, tiveram que entrar no cage do PFL para lutar por uma vaga na semifinal dos leves em Atlanta, e Schulte venceu por decisão unânime após uma luta sem brilho. A empresa anunciou uma mudança de planos durante a noite, suspendendo os dois lutadores pelo que chamaram de desempenho abaixo do padrão, dando a vaga nos playoffs para o ex-talento do UFC Shane Burgos.

O empresário de Manfio, Brian Butler, disse em entrevista ao MMA Fighting que a decisão do PFL é “uma má aparência” para a promoção, e suspender Manfio é “desagradável e desnecessário” considerando que ele já estava eliminado dos playoffs com a derrota. Duas semanas após a polêmica ligação, Manfio continua lívido.

“Claramente tivemos atuações ruins, mas ninguém pode nos acusar de nada”, disse Manfio no episódio desta semana do podcast MMA Fighting Trocação Franca. “Gostaria que houvesse uma investigação oficial porque não sei mais como provar que estou falando a verdade, mas uma investigação provaria isso.”

Manfio e Schulte foram marcados pela primeira vez em junho de 2021, mas uma mudança de planos fez com que Manfio enfrentasse Anthony Pettis uma semana depois, com seu amigo enfrentando Alex Martinez. Ambos saíram vitoriosos.

Desta vez, quando o PFL mais uma vez o abordou com a oferta de enfrentar Schulte, Manfio disse que inicialmente recusou, mas ouviu de dirigentes do PFL que seria substituído por um lutador reserva na temporada. Manfio disse que conversou com o amigo e acabou concordando com a luta, mas esperava que algo acontecesse no meio do caminho, como em 2021, e eles enfrentariam outras pessoas.

Como lutadores profissionais de MMA sob o mesmo guarda-chuva e disputando uma promoção que tem um formato único de temporada/playoff, Manfio sabe que “não pode reclamar legalmente” de lutar contra Schulte, embora sentisse que não havia necessidade real de enfrentá-los em esse ponto. Ele, no entanto, está convencido de que suspender os dois lutadores não faz lógica.

“As pessoas podem dizer que tivemos um desempenho ruim? Deveriam, foi horrível”, disse Manfio. “Eu não sabia que minhas emoções me afetariam assim. Eu fui lá lutar, Goku e Vegeta. ‘Vou trocar socos com Schulte hoje, e este é o meu dia de vencer.’ Envolvendo minhas mãos, pedi ao cutman para escrever ’18’ na minha mão porque essa seria minha 18ª vitória. Aquecendo, estava tudo normal. Quando a luta começou, mano, eu não queria machucar o Natan. Eu queria vencer. Fiquei chateado quando a luta acabou. Eu sabia o que significava uma derrota, são três passos para trás, e soube que tinha perdido assim que a luta acabou. Crédito para ele, mas eu estava chateado. Eu queria vencer.

“Nós dois brigamos muito pelo lado emocional, mas o que a promoção fez com a gente foi injusto porque passamos por um estresse emocional absurdo, maior do que eu esperava. Assim que suspenderam o Natan, a luta não valia a pena. Eu jamais aceitaria lutar contra o Natan se não fosse por uma vaga na semifinal, ou em uma semifinal ou final. Uma luta normal, como vemos no UFC, eu nunca lutaria contra o Natan, e acho que o UFC nunca marcaria isso também.

“Como o PFL tem um elenco menor e 10 lutadores no torneio, não dá para reclamar legalmente [about the fight], mas quero uma retratação do PFL porque tenho patrocinadores, e o que eles e torcedores estão nos acusando, que arrumamos a luta. Teria sido muito mais fácil se tivéssemos feito isso. Eu não estaria aqui dando essa entrevista, e teria muito dinheiro no bolso porque teria apostado muito dinheiro no resultado. Mas, como cristão, não sou capaz de fazer isso.”

Burgos enfrenta Clay Collard no PFL 9, no dia 23 de agosto. O também veterano do UFC Olivier Aubin-Mercier e Bruno Miranda se enfrentam na outra semifinal dos leves.

O que Manfio quer do PFL é revogar as duas suspensões, devolvendo a Schulte a vaga nos playoffs e limpando a imagem deles perante o público. Além disso, Manfio quer voltar a lutar ainda este ano em sinal de “boa fé” da empresa, “senão não confio [them].” Manfio disse que não conversou com Schulte sobre seu lado da história, mas consideraria processar a empresa se fosse negado uma vaga nos playoffs por um prêmio de um milhão de dólares.

“Meu maior medo é que o PFL diga que estou suspenso da temporada 2023, como eles fizeram, e depois me mande uma mensagem em fevereiro de 2024 informando que não quer mais trabalhar comigo”, disse Manfio, cujo contrato termina em dezembro 2024. Segundo Manfio, esse é o prazo que o PFL tem para se separar dele porque a próxima temporada começa.

“A acusação de que lutamos abaixo dos padrões é terrível”, continuou ele. “Se houvesse dois caras que nunca se enfrentaram e lutaram mal, eles não teriam feito isso. Você pode ver claramente que eles usaram nossas histórias como grandes amigos para beneficiar outro cara que eles estavam pagando muito dinheiro, para colocá-lo na frente. É uma abertura que eles viram. Não sei, eles pensaram: ‘Ah, vão deixar pra lá’. Não sei, mas sei que Deus é justo e de alguma forma isso nos beneficiará no futuro – em breve, espero.”