Reação: Francis Ngannou pode chocar o mundo contra Tyson Fury?

Francis Ngannou vs. Tyson Fury está oficialmente acontecendo!

Na terça-feira, foi divulgada a notícia de que Ngannou e Fury se enfrentarão no dia 28 de outubro em Riad, na Arábia Saudita, em uma luta de boxe. Embora os detalhes da luta ainda sejam obscuros, o cenário geral é que os dois competirão sob as regras do boxe, mas o título WBC Heavyweight de Fury será não estar em jogo. Ainda não se sabe se a luta será disputada como uma exibição, mas o que se sabe é que Ngannou silenciou inequivocamente seus céticos ao garantir a luta que muitos pensavam ser um sonho impossível e um grande saco para acompanhá-la.

Jed Meshew, Shaheen Al-Shatti e Eric Jackman, do MMA Fighting, reagem às últimas notícias, discutem a capacidade de Ngannou de aparentemente fazer as coisas existirem e ponderam sobre um mundo onde apenas talvez Ngannou pode causar a maior reviravolta na história dos esportes de combate.