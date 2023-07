Reajuste salarial dos servidores da Educação da Prefeitura de Penedo é publicado no Diário Oficial do Município

O aumento no salário base de todo pessoal efetivo da Secretaria Municipal de Educação (Semed) está oficializado pelo Prefeito Ronaldo Lopes, gestor que também está reativando o Conselho Municipal de Segurança.

Os mais recentes avanços para a população penedense foram aprovados pelos vereadores na manhã desta terça-feira, 11, prova do compromisso dos representantes do povo com projetos que geram benefícios à sociedade.

A harmonia entre os Poderes Executivo e Legislativo é fundamental para o desenvolvimento do município, como tem sido desde o início da administração Ronaldo Lopes/João Lucas, governo responsável por efetivar o maior reajuste para servidores na história da Semed.

Em 2022, o aumento salarial para todas as categorias da Educação da Prefeitura de Penedo foi de 20%, índice bem acima dos 7,6% repassados em 2017, o maior percentual oferecido antes de Ronaldo Lopes assumir a gestão do município.

Agora, servidores e servidoras efetivos irão receber mais 12% de reajuste salarial, com efeito retroativo ao mês de junho. Somando os dois anos, Ronaldo Lopes já aumentou o salário do pessoal da Educação em 32%.

A outra boa notícia publicada desta terça, 11, é a reativação do Conselho Municipal de Segurança, iniciativa que atende reivindicação dos órgãos de segurança pública e da sociedade de modo geral, aprovado na Câmara de Vereadores com nova composição de membros titulares e suplentes (confira abaixo o Projeto de Lei nº 015/2023).

LEI MUNICIPAL N.º 1.805-2023.11.07 – ALTERA A LEI Nº .1.518-2015 CONS.MUN.DE SEGURANÇA.

LEI MUNICIPAL N.º 1.804-2023.11.07 – AUMENTO AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – dv-XXXVIII…