Real Madrid distancia-se de Mbappé: nega contacto e avalia operação em mais de 400 milhões de euros

Kylian Mbappé continua pairando por aí Real Madrid. Com o futuro em dúvida, qualquer gesto ou palavra do francês acaba por ser ligado ao clube madrilenho, mas o clube nega qualquer contacto com o avançado e menos ainda com PSG.

Não há vínculo e nem possibilidade de abertura de diálogo entre as duas equipes, nem para Mbappé nem para qualquer outro jogador, e eles deixaram isso claro repetidamente.

O que não se fala mais é desse suposto acordo com o francês para chegar ao Estádio Santiago Bernabéu.

Para que isso aconteça, no próximo dia 1º de janeiro, ele deve ter assinado um contrato com Real Madrid e por isso os dirigentes do clube espanhol não estão chateados com tudo o que está acontecendo com Mbappée a possível saída do PSG atacante.

Eles não se importam com as declarações de um, nem com as reações do outro, pois não é da conta deles.

Calma e tranquilidade presidem o dia a dia do Real Madrid

Assim que a chegada de arda guler‘s foi confirmado, o roteiro indica que agora devemos deixar os dias passarem e resolver outros possíveis problemas que possam surgir antes de pensar em reforçar a equipe.

O ano que falta para o contrato do atacante francês é o argumento perfeito para seguir em frente do Real Madrid tática, que não inclui incorporação imediata.

Al-Khelaifi sabe que cada dia que passa, Mbappévalor da empresa no mercado é menor, circunstância que Real Madrid estão mais do que cientes.

Cada discussão, cada cenário de pressão, para um ou outro, aponta diretamente para o preço que PSG poderia entrar no caso Mbappé aceita uma operação de saída, algo que está em dúvida.

A cada dia que passa, a pressão é maior sobre o atacante, que, aliás, nega categoricamente aquela promessa de não sair de graça e está se preocupando em lembrar as condições especiais pelas quais renovou e aquela promessa que fez de continuar até depois da Copa do Mundo.

Problemas no balneário e mais de 400 milhões de euros

Os líderes de Real Madrid saiba que neste momento a chegada de Mbappé para o vestiário, também pode levar a situações desconfortáveis.

Os jogadores são os primeiros a olhar para o custo de uma operação deste calibre e tudo o que o avançado está a fazer e a dizer, e isso não os convida a pensar que a sua chegada não alteraria a ordem no balneário, que é um ativo que deu muito para Real Madrid nos últimos anos.

A informação com que o clube Bernabéu está a lidar é que a operação valeria bem acima dos 400 milhões de euros, circunstância que não entra nos seus planos para este verão.

Os dias estão passando e Real Madrid’s líderes estão limitados a esperar e observar os eventos com uma certa distância.

As pressões e a da transferência imediata são circunstâncias que nada têm a ver com Real Madrideles são para Mbappé.

É o mesmo jogador que há treze meses ignorou o apelo do seu suposto clube de infância.

As pressões, mesmo a nível familiar, levaram o avançado a renovar com PSG com muitas condições assinadas por ambas as partes.

Al-Khelaifi assinou tudo, mas agora ele parece ter esquecido que Mbappé tem mais um ano de contrato e que nada pode fazer para obrigá-lo a ser transferido.

Enquanto isso, Real Madrid espera sem pressa e com a certeza de não enfrentar uma operação que pode custar até 500 milhões de euros, daí a atenção quando se fala em oportunidade e oportunidade de mercado.

Assim é tudo o que envolve Mbappéque ninguém em Valdebebas descarta sequer uma possível renovação.