Real Madrid e Fenerbahçe chegaram a acordo por Guler

arda guler tornou-se uma das sensações do verão. O jovem turco passou dias decidindo entre vários dos principais clubes da Europa qual será seu próximo destino.

Nas últimas horas, a batalha se limitou a uma luta totalmente espanhola entre Real Madrid e Barcelonacom AC Milão relegado a segundo plano. A decisão é iminente, era entre futebol de primeira ou um projeto mais claro. Quer dizer, Real Madridchances de sucesso ou Barcelonasua imediata incorporação à primeira equipe. O jogador e seu pai ouviram os dois grandes clubes do futebol espanhol e agora é hora de tomar a decisão final.

O que ficou claro para o Fenerbahçe jogador desde o início é que seu tempo no clube de Istambul acabou e que ele queria uma mudança de cenário. Deu a conhecer aos dirigentes do clube turco para que se adaptassem àquela que ia ser a sua saída a troco dos 17,5 milhões de euros que constam como cláusula rescisória no seu contrato.

De fato, na Turquia entende-se que Real Madrid já teria fechado negócio com Fenerbahçe por 20 milhões de euros.

Desde que se soube que Real Madrid estudavam a possível contratação do internacional turco, os gigantes espanhóis têm tentado fazer com que pareça um compromisso para o futuro, como os que fizeram no passado com Vinicius, Rodrigo e Endrickembora seja verdade que Guler já sabe o que é competir ao mais alto nível com Fenerbahçetanto na liga quanto na Europa.

Seja como projeto futuro ou mesmo como uma possível adição para a temporada 23-24, o fato é que Real Madrid fizeram um movimento nas últimas horas e o que parecia ser uma decisão firme de trazer Colarinho para Barcelona foi suspenso aguardando uma decisão final.

Monitoramento de longa data

Real Madrid acompanhamos o craque de 18 anos desde que ele estreou na primeira divisão turca na campanha de 21-22. Seu nome não foi uma reação a Barcelonainteresse de.

É verdade que tudo foi corrido nos últimos dias, mas seu nome já havia aparecido em diversas reuniões na sede do clube. O conceito que se tinha dele em Valdebebas o colocava entre aqueles jovens talentos a seguir no futuro, não como algo imediato.