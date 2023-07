Recertificação SNAP: O que acontece se você não fizer isso a tempo antes de perder seus benefícios?

Cquando se trata de SNAP (Programa de Assistência Nutricional Suplementar), você precisará recertificar ou solicitar novamente os benefícios assim que o período de certificação terminar. O período de certificação do SNAP é de 12 ou 36 meses. No entanto, é importante observar que mudanças em suas circunstâncias podem exigir que você as relate ao Departamento de Assistência Transitória (DTA).

Dentro de 45 dias antes de seu período de certificação expirar, o DTA enviará a você um formulário de recertificação para preencher. Atualmente, a maioria das famílias SNAP recebe um “formulário de recertificação COVID-19”. A boa notícia é que, se você receber este formulário, não precisará fazer uma entrevista com um funcionário do DTA.

Ao preencher o formulário de recertificação, você precisa fornecer informações sobre determinados aspectos, incluindo alterações em seu endereço ou número de telefone, composição familiar (se alguém ingressou ou saiu), alterações no status de não cidadão, status de estudante e renda de todos os membros da família. Além disso, você tem a opção de informar o DTA sobre os custos de cuidado de dependentes, moradia e despesas com serviços públicos, custos médicos e pagamentos de pensão alimentícia que você faz.

Para enviar seu formulário de recertificação assinado ao DTA, você tem quatro opções:

1. Conclua a Recertificação online em DTAConnect.com, que é o método mais rápido.

2. Ligue para o DTA em 877-382-2363 para concluir o processo por telefone.

3. Envie-o ao DTA por fax ou correio.

4. Leve-o pessoalmente a um escritório local do DTA.

Na maioria dos casos, as famílias serão entrevistadas por telefone, semelhante ao processo de entrevista de inscrição. No entanto, se você for um idoso (mais de 60 anos) ou uma família com deficiência sem renda e tiver enviado sua recertificação e as verificações exigidas no prazo, não haverá uma entrevista de recertificação. No entanto, o DTA ainda pode agendar uma entrevista se solicitado, se as informações fornecidas forem questionáveis ​​ou se o seu caso SNAP estiver prestes a ser encerrado.

Com que frequência você precisa se recertificar para o SNAP?

Para evitar interrupções em seus benefícios do SNAP, é crucial devolver a papelada de recertificação no prazo. O DTA deve fornecer tempo suficiente para preencher e enviar os formulários sem interrupção, desde que você ainda seja elegível. No entanto, se você não devolver o formulário ou enviá-lo após o prazo do DTA, seus benefícios poderão ser interrompidos ou interrompidos.

Se você enviou sua recertificação e as provas necessárias dentro do prazo, mas enfrenta atrasos no recebimento de seus benefícios do SNAP, verifique o status do seu caso no DTA Connect ou entre em contato com a Linha de Assistência do DTA para falar com um funcionário para obter assistência.

Se o seu caso SNAP foi encerrado no momento da recertificação e menos de 30 dias se passaram, você pode simplesmente enviar sua recertificação para o DTA em vez de iniciar um novo requerimento. No entanto, se mais de 30 dias se passaram desde o encerramento do seu caso, você precisará registrar um novo aplicativo SNAP.