Reclame Aqui ABRE VAGAS de EMPREGO; Veja mais!

A Reclame Aqui, famosa empresa de tecnologia que desenvolveu a maior plataforma de resolução de conflitos entre marcas e clientes do mundo, está com novos cargos disponíveis no momento. Isto é, caso esteja em busca de uma recolocação no mercado, veja quais são as vagas abertas:

Analista de Sucesso do Cliente Júnior – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Web Analytics – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP e Remoto – Banco de talentos;

Executivo Pré-vendas – São Paulo – SP e Remoto;

Business Partner (Cultura) – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Especialista de Marketing de Performance – Growth – São Paulo – SP – Efetivo;

Executivo de Vendas (E-commerce) – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Executivo Pré-vendas II – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Supervisor (a) de Qualidade e Treinamento (Atendimento) – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Reclame Aqui

Sobre a empresa, vale destacar que a Reclame Aqui é um importante canal de atendimento e ainda um grande site de pesquisa, usado por muita gente antes de comprar para saber quais empresas são mais confiáveis.

Além disso, a empresa é referência em reputação e confiança nas relações de consumo. Isto é, está revolucionando a forma de como as empresas se relacionam com os consumidores.

Por fim, é um grande gerador de dados, com informações valiosas e únicas de jornadas e experiências de compra que contribuem, inclusive, para que as empresas evoluam no seu processo de atendimento.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Reclame Aqui já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

