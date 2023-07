Recorde histórico! Enem tem 3,9 milhões de inscritos

O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, é uma das provas mais importantes do país, sendo usada para diversos objetivos, com um destaque para a sua função como ferramenta de acesso ao ensino superior.

Desde 2016, o ENEM enfrenta uma enorme crise relacionada ao número de inscritos na prova. Porém, o número de inscrições recebidas em 2023 surpreendeu a todos, uma vez que um novo recorde foi estabelecido.

Continue lendo o texto que separamos para descobrir mais sobre esse marco histórico na trajetória da prova do ENEM e dos estudantes brasileiros que fazem a prova todos os anos.

ENEM 2023 recebe 3,9 milhões de inscrições

O Inep, órgão responsável pela realização da prova do ENEM, divulgou que mais de 3,9 milhões de estudantes se inscreveram para participar da próxima edição do ENEM 2023. Mais precisamente, 3.933.970 inscrições foram recebidas e confirmadas.

Este número surpreendente representa um recorde histórico e é uma interrupção no cenário de diminuição do número de inscritos enfrentado pelo ENEM desde a edição de 2016. A atingiu o seu pior momento em 2021, quando foi registrado o menor número de inscritos da história do ENEM.

Os quase 4 milhões de inscritos representam um aumento de 13,1%, em relação à edição de 2022 da prova do ENEM, quando 3.476.226 estudantes se inscreveram. O dado também mostra um aumento de 14,2% em relação ao ENEM 2021, do qual participaram 3.444.171 pessoas.

Em nota, o Inep ressalta o aumento observado:

“O número indica uma retomada no que diz respeito ao aumento de participantes, se comparado aos dados do biênio anterior”.

O número é muito significativo, mas representa uma queda em relação à quantidade de pré-inscrições recebidas pelo Inep: 4.318.324 de inscrições. A explicação para a diferença é simples: o número oficial de inscritos foi contabilizado somente após o fim do prazo para pagamento da taxa de inscrição do ENEM 2023.



Dessa forma, foram excluídos das estatísticas oficiais os candidatos que não realizaram o pagamento da taxa de inscrição e que, justamente por isso, não poderão participar do ENEM em 2023.

Dados do ENEM 2023

Além do número total de inscritos, outros dados relativos à prova do ENEM 2023 também foram divulgados pelo Inep.

Segundo o Instituto, 2,4 milhões de inscritos no ENEM 2023 são mulheres, o que representa uma porcentagem de 61,3%. Os homens representam 38,7% do total de inscrições, o que equivale a 1,5 milhão de participantes.

Outro dado interessante está relacionado ao nível de escolaridade dos participantes. Do total de inscritos, 48,2% já concluíram o ensino médio, enquanto 35,6% irão concluir ainda este ano. Além disso, 620.250 estudantes (15,8%) são estudantes do 1º ou 2º ano do ensino médio que irão participar do ENEM em 2023.

Em relação à idade dos participantes do ENEM 2023, 21,5% possui 17 anos, enquanto 20,8% faz parte da faixa que compreende os candidatos de 21 a 30 anos. Ao mesmo tempo, o Inep apurou que 20,8% dos candidatos possuem 18 anos e que somente 10,6% dos inscritos têm 16 ou menos. Os candidatos com 19 anos, por sua vez, representam 10,2% do total. Os participantes com idade de 31 a 59 anos somam 9,4% e os candidatos com 20 anos representam 6,4% do total. Por fim, o número de candidatos com 60 anos ou mais representa 0,3% do total.

Por fim, o Inep também divulgou que 63% dos candidatos inscritos no ENEM 2023 não efetuaram o pagamento da taxa de inscrição de R$85,00, uma vez que foram contemplados com a isenção. Nesta edição, 2.481.545 pedidos de isenção foram aceitos pelo Inep.

Cronograma oficial do ENEM 2023: datas importantes

Os 3,9 milhões de estudantes que irão participar do ENEM 2023 devem ter em mente as principais datas do cronograma oficial da prova.

Além da divulgação do cartão de confirmação de inscrição em outubro, os candidatos devem ficar atentos aos dias em que as provas serão realizadas: 05 de novembro, das 13h às 19h, e 12 de novembro, das 13h às 18h30.

Acesse o edital do ENEM 2023 para mais informações sobre o funcionamento da prova.