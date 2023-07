Red Bull deixa fãs escolherem o design do RB19 de Checo Perez para o GP dos EUA

RA ed Bull está dando aos fãs a chance de escolher a pintura do RB19 para o GP dos Estados Unidos, que será disputado de 20 a 22 de outubro no Circuito das Américas, em Austin.

A equipe austríaca revelou as escolhas finais de design para Max Verstappen e Sérgio Perezmonolugares no COTA através das redes sociais. Os fãs poderão votar e escolher o vencedor, com o concurso encerrando na sexta-feira, 14 de julho.

Parte da campanha ‘Make Your Mark’, a Red Bull está dando a seus fãs a chance de projetar o RB19 para suas corridas nos Estados Unidos, como fez para o GP de Miami.

Com a corrida em Austin ao virar da esquina, e Las Vegas depois disso, os fãs terão a oportunidade de mostrar sua criatividade para estas partes:

Placa final da asa traseira

Cápsula lateral

Chassi lateral

Placa final da asa dianteira

Como participar e escolher o design para o GP de Austin

A Red Bull abriu o concurso há algumas semanas, onde os participantes tinham que baixar um modelo e fazer seu design.

As condições impostas pela equipe austríaca foram que o projeto tivesse relação com a vida no Texas, mas isso não significa copiar a bandeira dos Estados Unidos.

Os fãs também foram solicitados a não adicionar mais logotipos de sol e touro ao carro. Submissões com referências a outros F1 carros e motoristas, ou material inapropriado, ofensivo ou depreciativo também seriam desclassificados.

A equipe de engajamento de fãs da Red Bull Racing da Oracle analisará as inscrições e criará uma lista com as duas melhores inscrições. Esses dois serão colocados em votação no programa de fidelidade da Red Bull, The Paddock, para selecionar o vencedor.

Em caso de empate, o vencedor será escolhido pelo Team Principal e CEO, Christian Horner.

O vencedor participará do GP dos Estados Unidos com um amigo (de quarta-feira, 18 de outubro, a segunda-feira, 23 de outubro), com passagem e hospedagem pagas para Austin, além de tour na garagem para o Treino Livre 1.