Red Bull esclarece relação entre Checo Perez e Max Verstappen

Fou mais de um ano, a equipe Red Bull teve que sair depois de quase todas as corridas para falar sobre a relação entre seus dois pilotos, Max Verstappen e Sérgio Perezcom a mídia constantemente procurando algo para tentar criar uma situação desconfortável dentro da seleção austríaca.

Após a corrida de velocidade do último sábado na Áustria, o diretor da Red Bull Racing Christian Horner saiu para conversar com a imprensa especializada para esclarecer que Verstappen e Pérez “ter um relacionamento aberto e honesto”.

Durante a corrida houve uma aproximação perigosa entre os dois pilotos, e em entrevista à Sky Sports, Horner esclarecido: “Checo disse que não viu, e máx. acredita nele. Eles discutiram isso em nossa reunião de equipe e ambos entendem a situação.”

Um típico domingo para a Red Bull

durante a corrida Verstappen venceu mais uma vez, incluindo a volta mais rápida, enquanto o piloto mexicano fez uma recuperação espetacular do 15º lugar para subir ao pódio em terceiro lugar.

“A classificação do Sergio na sexta-feira foi uma parte frustrante, mas foi fantástico ver a recuperação dele hoje com um bom ritmo, ele conseguiu um ótimo resultado no final”, explicou Horner.

A volta mais rápida da corrida para Verstappen lhe rendeu um ponto extra em sua busca pelo tricampeonato de Fórmula 1 e, apesar da vantagem considerável que foi consumida antes da chegada, Horner ficou satisfeito.

“Sentimos que esse pequeno risco valeu a pena pelo ponto. máx. pode acompanhar o que está acontecendo na pista tão bem quanto nós e ele tem nos perguntado sobre a troca de pneus por um tempo”, Horner explicou. “Nossa mecânica tem estado em tão boa forma ultimamente que, no geral, não corremos muitos riscos.”