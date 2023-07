reestruturação prevê salários acima de R$ 18 mil

O concurso PRF ( Polícia Rodoviária Federal) traz uma excelente novidade para quem deseja ingressar na categoria. Isso porque, uma nova reestruturação salarial está sendo analisada.

O documento assinado pelo chefe da divisão de apoio técnico, Elisverso da Silva Louzino, prevê que a remuneração na categoria chegue até R$ 18,5 mil.

A expectativa é que os novos valores sejam pagos até R$ 2025. Vale lembrar que atualmente os valores são de R$ 10.790,87. Além disso, é acrescido o auxílio refeição de R$ 658, como benefício.

A minuta também foi assinada pelo coordenador de análise processual do órgão, Fabrício de Moura Sabino, e pelo diretor de gestão de pessoas, Willian Andrey Dias.

Reestruturação salarial concurso PRF

Caso os valores sejam aprovados, os salários dos aprovados no concurso PRF seriam pagos do seguinte modo:

R$ 14.783,49 ainda em 2023

R$ 16.557,51 em 2024

R$ 18.544,41 em 2025

4.902 vagas para novo concurso PRF

A PRF solicitou aval para 4.902 vagas de policial rodoviário federal. Essa é a principal carreira da corporação e tem o nível superior como requisito, em sua grande maioria.

O desejo da PRF é chegar no efetivo de 18 mil policiais. Contudo, é importante pontuar que se o certame for autorizado, a formação dos aprovados ocorrerá em oito turmas, a partir do próximo ano, 2024.



Você também pode gostar:

Na solicitação, também foram pedidas vagas para nível médio no cargo de agente administrativo. O novo certame tem o principal intuito de compor o quadro de servidores e preparar o órgão para futuras aposentadorias.

O que é preciso para seguir carreira PRF?

Para ser um PRF é preciso seguir alguns requisitos necessários. Além disso, é preciso, ainda, ter carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

É importante pontuar também que o critério etário também é levado em conta. Para isso, o candidato precisa ter na data da matrícula no Curso de Formação Profissional, idade mínima de 18 anos e máxima de 65 anos. Podem concorrer candidatos do sexo masculino e feminino.

Sobre as remunerações, os valores são:

vencimento de R$10.790,87, após reajuste em 2023. Se somado com o novo auxílio-alimentação de R$658, totaliza uma remuneração de R$11.448,87.

Os valores são aprovados do concurso PRF com jornada de trabalho de 40 horas semanais. A Polícia Rodoviária Federal contrata pelo regime estatutário, que garante a estabilidade empregatícia. O edital de 2021 ofertou o total de 150 vagas para nível superior.

Outros concursos policiais

Os novos aprovados do concurso PF ( Polícia Federal) poderão ingressar com novas remunerações. Isso porque, os representantes sindicais da categoria encaminharam ao governo federal pedido de reestruturação salarial.

A principal função da solicitação é que haja uma menor disparidade, por exemplo, dos subsídios entre delegados e agentes.

Flávio Dino, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, já está com o pedido. Sobre o assunto, o diretor de relações do trabalho, Egídio Araújo declarou: “Desde a transição de governo, os representantes se mostraram dispostos a ajudar, entretanto, precisamos estreitar ainda mais o diálogo. Esse documento, com a tabela de valores que assinamos, ainda precisa ser mais amadurecido“.

Remuneração solicitada

O pedido será analisado pelo Governo Federal. A solicitação de aumenta, de forma escalonada, seria até 2025. Veja os novos valores, se aprovados:

Cargos Salário Inicial Após proposta

2023 Após proposta

2024 Após proposta 2025 Delegado de Polícia Federal R$ 23.692,74 R$ 30.071,96 R$ 31.774,15 R$ 33.476,39 Escrivão de Polícia Federal R$ 12.522,50 R$ 21.050,37 R$ 22.241,91 R$ 23.433,47 Papiloscopista Policial Federal R$ 12.522,50 R$ 21.050,37 R$ 22.241,91 R$ 23.433,47 Agente de Polícia Federal R$ 12.522,50 R$ 21.050,37 R$ 22.241,91 R$ 23.433,47

O concurso PF ( Polícia Federal) pode ter novo edital liberado a qualquer momento. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou, em declarações, sobre o desejo do presidente Lula de fazer contratações por meio de mais um certame.

Criação da carreira de oficial

No início deste ano, foi enviada uma minuta a fim de defender a criação do cargo de oficial. Os cargos serão estruturados em quatro classes e a exigência será de nível superior.

A contratação seria por meio de concurso público que exigiria as seguintes fases: