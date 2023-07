Refrio OFERECE VAGAS para Auxiliar, Mecânico e mais!

A Refrio, companhia que atua desde 1978 no segmento de armazenagem e distribuição de produtos resfriados, congelados e secos, está em busca de novos funcionários no interior de São Paulo. Dessa maneira, antes de falar mais detalhadamente sobre a empresa, confira quais são os cargos abertos:

Analista de Departamento Pessoal – Itapecerica da Serra – SP – Departamento Pessoal;

Cozinheiro (a) – Itapecerica da Serra – SP – Cozinha;

Supervisor (a) de Logística – Itapecerica da Serra – SP – Logística;

Armazenista – Itapecerica da Serra – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Auxiliar de Limpeza – Itapecerica da Serra – SP – Limpeza;

Mecânico (a) de Manutenção – Itapecerica da Serra – SP – Manutenção Mecânica;

Auxiliar de Manutenção de Máquinas e Equipamentos – Itapecerica da Serra – SP;

Auxiliar de Manutenção Geral – Itapecerica da Serra – SP – Manutenção em Geral.

Mais sobre a Refrio

Contando um pouco mais sobre a Refrio, é válido ressaltar que, com tecnologia de última geração, conta com equipamentos para movimentar e manter alimentos dentro dos mais rígidos padrões de qualidade e em qualquer temperatura.

Além disso, seus sistemas de informação modernos e eficientes possibilitam o gerenciamento dos produtos armazenados. Com 40 anos de atuação no mercado, é uma empresa completa, ágil e moderna, com atuação em todo o país.

Por fim, a Refrio conta com mais de 800 mil m² de instalações amplas e reversíveis, além de possuir infraestrutura pronta para receber e armazenar variados tipos de produtos e em qualquer temperatura. Sua linha de equipamentos é 100% mecanizada, o que possibilita a movimentação da carga com agilidade e segurança.

Como se candidatar em uma das vagas?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de maneira intuitiva! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!