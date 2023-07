A Regra de Proteção do programa Bolsa Família é uma novidade que tem trazido alívio para milhares de brasileiros, todos os dias. Isso porque ela serve de auxílio para aqueles que encontraram um emprego, mas que ainda estão se adaptando à nova rotina familiar.

Afinal, nem sempre um novo emprego é garantia de longevidade financeira, não é mesmo? Porém, para que a Regra de Proteção seja verdadeiramente aplicada, alguns pontos são levados em consideração pelo Governo.

Para que você possa tirar as suas dúvidas sobre o assunto, preparamos este conteúdo com uma série de informações importantes. Não deixe de conferir.

Regra de Proteção é vista como um ALÍVIO para ESTES beneficiários do Bolsa Família

Afinal, o que é a Regra de Proteção? Em linhas gerais, trata-se de uma regra que visa proteger as famílias que, aos poucos, estão restabelecendo a vida financeira.

Funciona da seguinte maneira:

A família possui um cadastro no Bolsa Família e uma renda por pessoa de até R$ 218;

Entretanto, em algum momento um ou mais familiares conquistam um emprego. Nesse momento, a renda familiar aumenta;

Se a renda por pessoa não ultrapassar meio salário mínimo, ou seja, R$ 660, a família ainda se mantém no programa Bolsa Família, mas recebendo apenas a metade do valor que vinha recebendo de benefício;

Essa manutenção no programa permanece durante, pelo menos, dois anos, desde que o teto de renda por pessoa não aumente;

Assim, a família tem a proteção de receber um suporte do Governo enquanto se organiza com a nova rotina de trabalho, garantindo uma maior chance de ter a sua empregabilidade garantida de forma digna.



Vale ressaltar que caso a família aumente ainda mais a renda, dentro desses 24 meses, o benefício poderá ser cortado quando o valor por pessoa ultrapassar R$ 660. Dito de outro modo, a Regra de Proteção só se aplica quando o valor estiver abaixo disso, e tem a data limite de dois anos com base nessa regra.

Isso também quer dizer que se daqui 24 meses a família ainda tiver uma renda até R$ 660 por pessoa, ela será cortada do programa da mesma maneira, tendo em vista que não estará mais dentro do requisito de renda máxima de R$ 218 por familiar.

Brasileiros também se queixam da redução sem razão

Muito embora a redução causada pela Regra da Proteção possa ser benéfica e garante um subsídio mensal a mais para a família que está, aos poucos, crescendo e se desenvolvendo, a verdade é que muitos brasileiros também têm se queixado da situação.

Isso porque, em alguns locais, brasileiros estão relatando reduções no valor do Bolsa Família sem razão aparente. Isto é, as atualizações alegam que o beneficiário tem uma nova fonte de renda quando, na verdade, o cidadão garante que não tem.

Contudo, nesses casos, é preciso ir até o CRAS para averiguar o que pode estar acontecendo e assim reorganizar a situação para receber o valor total, caso você ainda tenha direito de recebê-lo.