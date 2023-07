Regras de vestuário de Wimbledon: Qual é o código de vestimenta para jogadores e espectadores?

OO que chama a atenção no torneio de Wimbledon é o branco reluzente das roupas. Isso é ditado pelas regras rígidas que, até agora, nunca foram sujeitas a alterações, embora tenham sido amplamente questionadas.

No entanto, em 2023, o terceiro Grand Slam do ano vem com uma mudança de regra no código de vestimenta histórico: os tenistas podem usar meia-calça de cor escura, desde que não ultrapasse o short ou a saia.

“Os competidores devem estar vestidos com roupas de tênis apropriadas que é quase totalmente branco, e isso se aplica a partir do ponto em que o jogador entra no perímetro da quadra”, afirma a primeira da longa lista de regras que condicionam o vestuário de jogadores e jogadoras.

Deve-se notar que wimbledon é um torneio que leva muito a sério o código de vestimenta. Conforme especificado nas regras do torneio, não deve haver “massa de cor” nas vestimentas e apenas uma linha de cor é permitida no decote, nas mangas, na calça ou saia e nos sapatos, desde que sua espessura não passa de um centímetro.

O código de vestimenta para mulheres será alterado.

Atualmente, o All England Club modificou ligeiramente as regras em favor das jogadoras e permitirá que elas, a partir de 2023, usem roupas íntimas lisas com cores intermediárias ou escuras, desde que não ultrapassem a saia ou short que usam nas partidas.

O branco continuará sendo a cor predominante, isso não vai mudar, mas, no final do ano passado, o Londres clube aprovou que eles possam adicionar uma peça colorida sob a saia, como um ‘culotte’, para aliviar sua preocupação.

“Vai ser um grande alívio”, avaliou a americana Cori Gauff. “No ano passado, menstruei durante o torneio e foi muito estressante.”

Como o público deve se vestir?

Cavalheiros: Aqui é obrigatório um vestuário informal mas elegante, os homens que ocupem os lugares centrais devem usar: blazerscamisas e gravatas (indispensáveis ​​para o acesso a estes camarotes), fatos de verão, podem também usar calções desde que sejam feitos à medida, sapatos rasos fechados ou sapatos barco à vista. Tênis, Camisetas ou jeans são proibidos. Lembre-se de parecer um galante inglês, não um cowboy ocidental.

Senhoras: é recomendado que usem vestido na altura dos joelhos e, por ser um evento diurno, tons neutros e calçados adequados, assim como os homens não podem usar tênis. O branco puro não é obrigatório, mas muitos optam por essa cor e usam vestidos inspirados nos ternos usados ​​por jogadores de tênisque sempre ficam bem vistos, embora também possam combinar com ternos ou calças, desde que emulem perfeitamente o estilo britânico.

Garoto-bola Os uniformes consistem em camisa polo azul marinho com tênis listrado branco, shorts azul marinho para os meninos e saia azul marinho para as meninas. Além disso, tanto os meninos quanto as meninas têm um terno forrado para o frio, azul marinho com jaqueta com zíper, embora nesta edição tenha acontecido o contrário do calor que estava na pista um dos gandulas teve que ser tratado.