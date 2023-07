Relatório matinal: Tim Sylvia diz que ‘destruiria Francis Ngannou no meu auge’

Tim Sylvia e Francis Ngannou têm algumas coisas em comum.

Já se passaram 15 anos desde que Sylvia pisou no octógono do UFC. O ex-campeão dos pesos pesados ​​foi um marco promocional ao longo dos anos 2000 e até Stipe Miocic aparecer em 2016, ele tinha o maior número de defesas de título na história da divisão.

Ultrapassando Miocic e tirando a tocha do peso-pesado do orgulhoso Ohioan, ficou o camaronês Ngannou. “O Predador” é historicamente o perfurador mais devastador da história da humanidade, o que o levou ao título do UFC em sua revanche contra Miocic em março de 2021. Ngannou defendeu o título uma vez contra Ciryl Gane por decisão unânime antes de se separar do UFC no início deste ano. Apesar do grande sucesso e melhorias de Ngannou desde sua primeira luta contra Miocic – uma derrota por decisão unânime em janeiro de 2018 – Sylvia não ficou impressionada com o indiscutível melhor peso pesado do planeta.

“Não acho que Francis seja tão bom assim”, disse Sylvia à Submission Radio. “Ele é um monstro com mãos pesadas, mas seus socos vêm de seus quadris e ele balança selvagem e louco. Ele bate em você, você vai dormir, mas um lutador técnico como [Jon] Jones e Stipe, eles bateram nele de novo.

“Você viu o que ele fez com Gane. Ele nem se levantaria com ele. Ele o levou para baixo. Foi uma luta feia. Ele fala muito apenas por vencer uma luta e depois se defender contra Ciryl Gane.

“Eu o destruiria no meu auge”, continuou ele. “Se a gente lutasse agora ele me ganha, mas no meu auge, se pudéssemos voltar no tempo e eu estou no meu auge, ele está no auge, eu o destruo. Ele é muito selvagem. Eu era um atacante mais técnico do que ele.

Sylvia, 47, e Ngannou, 36, compartilham outra coisa em comum além de seus status de ex-campeões dos pesos pesados ​​do UFC. Idealmente, os dois homens admitiram que gostariam de permanecer e encerrar suas carreiras no UFC. Infelizmente para eles, lutar por seus direitos – seja em liberdade atlética geral ou financeira – resultou em saídas precoces.

“Não estou nem um pouco surpresa”, disse Sylvia sobre o salário dos lutadores do UFC ainda ser um assunto polêmico. “Conheço a organização e as pessoas que a dirigem e eles são gananciosos e simplesmente não se importam.”

Após o bônus de Sylvia ganhar o bônus de “Luta da Noite” contra Antonio Rodrigo “Minotauro” Nogueira, as coisas pioraram com a entrada de Brock Lesnar na organização. A estreante no UFC entrou instantaneamente no UFC em um contrato 350/350 ($ 350.000 para mostrar, $ 350.000 para vencer) que incluía pontos pay-per-view, substituindo o bicampeão Sylvia 100/100 sem pontos pay-per-view.

Sylvia do Maine tinha 24-4 na época e não conseguia ver a lógica por trás dos números, portanto, levando-o a negociar por mais dinheiro junto com pontos de pay-per-view. As discussões nunca levaram a lugar nenhum além de “The Maine-Iac” se oferecendo para lutar contra Lesnar e propondo que, se ele ganhasse, conseguiria o mesmo contrato. Segundo Sylvia, o UFC não gostou da ideia pela falta de experiência de Lesnar e pediu e recebeu a dispensa.

Ngannou teve seus pedidos durante todo o período de negociação que se seguiu à vitória de Gane em janeiro de 2022 e acabou se mantendo firme, realizando seu desejo no PFL. Embora Sylvia não acredite no talento de Ngannou, ele elogia seu colega ex-campeão dos pesos pesados ​​por se manter firme.

“É impressionante. É incrível”, disse Sylvia. “Estou feliz que ele fez isso, estou feliz que ele se defendeu, mas não sei se foi um erro dele ou não porque sei que eles ofereceram a ele um negócio muito, muito, muito bom no UFC. . Algumas das coisas que ele estava pedindo eu não entendo porque era necessário fazer parte do conselho e todas essas coisas. Não sei.

“Estou feliz que ele teve coragem de fazer isso. Teria sido melhor se eles tivessem cinco dos cinco principais campeões para fazer tudo de uma vez. Eu pensei que ele era muito amigo de ‘Izzy’ [Israel Adesanya] e Kamaru Usman. Esses três eram bem apertados. Teria sido incrível se eles se afastassem e dissessem: ‘Ei, é assim mesmo’. Não sei se ele fez a escolha certa ou não. Se ele conseguir uma grande luta no boxe, ele será cuidado pelo resto de sua vida, mas isso é um grande se.

“Acho que no UFC ele pode ter tido essa oportunidade porque o UFC fez isso por Conor McGregor”, concluiu. “Mas Francis Ngannou não é um grande atrativo. Ele se saiu bem, mas não é o maior peso-pesado de todos os tempos como pensa que é.”

Todo mundo aqui falando que eu me atrapalhei. Vocês não devem saber as regras do jogo. Quando você deixa cair a bola por acidente, isso é um fumble, mas quando você a joga fora de propósito. Isso é chamado de passe completo. Top G merda!

Jack Della Maddalena (14-2) contra Josiah Harrell (7-0); UFC 290, 8 de julho

Juliana Miller (4-2) vs. Luana Santos (5-1); UFC Vegas 78, 12 de agosto

Marcus McGhee (7-1) vs. JP Compra (9-5); UFC Vegas 78, 12 de agosto

Ainda me surpreende o quanto a luta de Gane distorceu completamente a percepção do talento de Ngannou. Todo mundo aparentemente esqueceu o quão imparável ele parecia na revanche de Miocic, que ele lutou sem lesões. Ngannou claramente não é o GOAT ou muito próximo de tal status, mas ele evoluiu para uma fera séria. Isso nem deveria precisar ser apontado.

