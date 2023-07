Relógio correndo: prazo do SAG-AFTRA se aproxima em meio a negociações tensas

SAG-AFTRA está trazendo uma agência federal de mediação para negociações com os estúdios e streamers, mas eles estão firmes em não estender as negociações além de 12 de julho.

Em uma declaração contundente, o sindicato deixou claro que não será desviado pela expiração do contrato, dizendo: “Não nos desviaremos da negociação de boa fé para garantir um acordo justo e justo até a expiração de nosso contrato. ” Eles expressaram compromisso com o processo de negociação, mas expressaram dúvidas sobre as intenções dos empregadores de chegar a um acordo.

O pedido de mediação federal partiu do Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP) após discussões envolvendo altos executivos como O co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, e o chefe da Warner Bros.-Discovery, David Zaslav. No entanto, o SAG-AFTRA foi rápido em descartar as informações vazadas, criticando o AMPTP pelo momento e alegando quebra de confiança. Eles declararam: “O AMPTP abusou de nossa confiança e prejudicou o respeito que temos por eles neste processo.”

Com os contratos de TV/teatro marcados para expirar na quarta-feira às 23h59, SAG-AFTRA detém um voto de autorização de greve, permitindo que eles convoquem uma greve já na quinta-feira. O sindicato enfatizou a urgência da situação, afirmando: “O tempo está se esgotando”.

O prazo termina quarta-feira, 12 de julho, à meia-noite

Desde 7 de junho, as duas partes negociam um novo contrato de três anos que abrange aproximadamente 160.000 sindicalistas. Uma extensão inicial foi acordada em 30 de junho para facilitar novas discussões. No entanto, o tom do comunicado divulgado pelo SAG-AFTRA na terça-feira indica uma mudança em seu relacionamento com os estúdios e streamers. O sindicato também tem se preparado ativamente para uma possível greve, envolvendo empresas e agentes de relações públicas para discutir cenários de greve e regras dos membros.

O sentimento geral dos líderes do SAG-AFTRA em relação a um possível ataque parece resoluto. Um agente que participou da ligação dos representantes afirmou: “Eles não estavam falando em sentenças condicionais.”

À medida que o prazo se aproxima, resta saber como as negociações se desenrolarão e se uma greve será convocada.