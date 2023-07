RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DO BANCO DO BRASIL é liberada online e anima brasileiros

No mundo digital em que vivemos, lidar com finanças e resolver problemas de dívidas tornou-se mais fácil do que nunca. O Banco do Brasil está acompanhando essa tendência e agora oferece aos seus clientes a opção conveniente de renegociar suas dívidas sem precisar sair de casa.

A renegociação de dívidas do Banco do Brasil está disponível online

Se você é adepto do uso de websites, o Banco do Brasil disponibiliza um processo simples e intuitivo para renegociar suas dívidas. Siga estes passos:

Acesse o site do Banco do Brasil digitando www.bb.com.br na barra de pesquisa do seu navegador.

Na página inicial do site, localize a opção “Acesse a sua conta” e clique nela para selecionar o tipo de conta e efetuar o login.

No menu lateral, procure pela opção “Soluções de dívidas”. Você será redirecionado para a página de renegociação de dívidas. Siga as instruções fornecidas pela plataforma para prosseguir com o processo.

Renegocie suas dívidas pelo aplicativo móvel do Banco do Brasil

Contudo, se preferir a comodidade do seu smartphone, o Banco do Brasil também oferece uma opção de renegociação de dívidas através do seu aplicativo móvel. Siga estes passos:

Acesse o aplicativo “Banco do Brasil” e faça login em sua conta.

Procure pelo menu de navegação no aplicativo.

No menu, encontre a opção “Solução de dívidas” ou algo similar relacionado a dívidas e renegociação.

Selecione a opção “Solução de dívidas” para entrar na página de renegociação.



Nesse momento, terá acesso às suas dívidas em aberto e poderá escolher quais operações deseja renegociar. Siga as instruções fornecidas pelo aplicativo para prosseguir com a renegociação.

Opções adicionais: Acesso Fácil e WhatsApp

Além das opções mencionadas acima, o Banco do Brasil oferece duas alternativas adicionais para renegociar suas dívidas.

A primeira opção é o Acesso Fácil no site do banco. Siga estes passos:

Na página do Portal Solução de Dívidas, encontre a opção “Acesso Fácil”.

Dessa forma, será redirecionado para uma página onde deverá selecionar seu telefone para receber um código de liberação por SMS.

Digite o código recebido e confirme sua identidade.

Agora poderá começar a renegociar suas dívidas.

A segunda opção é utilizar o WhatsApp para entrar em contato com o Banco do Brasil. Envie uma mensagem para o número (61) 4004-0001 solicitando a renegociação. Um assistente virtual interativo irá guiá-lo durante todo o processo.

É importante verificar a autenticidade do contato ao usar o WhatsApp. Verifique o número digitado e procure um ícone verde, que indica que a conta é verificada e segura. Certamente, renegociar suas dívidas com o Banco do Brasil nunca foi tão conveniente.

Visto que com as opções de renegociação online, é possível resolver suas dívidas de forma fácil, rápida e segura, sem precisar sair de casa. Aproveite essa oportunidade e coloque suas finanças em ordem com o Banco do Brasil.

O que considerar para renegociar uma dívida?

Quando se trata de renegociar uma dívida, existem vários fatores importantes a serem considerados. Antes de iniciar qualquer negociação, é crucial fazer uma análise completa de sua situação financeira.

Dessa forma, calcule sua renda, despesas e outras obrigações financeiras para entender quanto você pode dedicar à renegociação da dívida. Isso ajudará a determinar qual tipo de acordo de pagamento é viável para sua situação.

Conheça seus direitos e obrigações

Familiarize-se com seus direitos e obrigações legais em relação à dívida que deseja renegociar. Em suma, isso inclui entender os termos do contrato original, prazos de prescrição e leis de proteção ao consumidor.

Visto que ter conhecimento desses aspectos o ajudará a tomar decisões informadas e a evitar qualquer exploração indevida por parte do credor. Dessa forma, poderá renegociar de forma segura e vantajosa.