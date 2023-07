Reportagem: Chael Sonnen chega a acordo judicial em caso de briga em hotel

Chael Sonnen está isento do processo criminal decorrente de um suposto ataque a um hotel em 2021.

Sonnen, 46, não contestou uma única acusação de violação da paz e foi multado em US$ 750 no Tribunal de Justiça do Condado de Clark (Nev.), de acordo com um relatório do Las Vegas Review Journal. O advogado criminal de Sonnen, Dayvid Figler, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Sonnen não respondeu a um pedido de comentário.

Sonnen inicialmente enfrentou uma acusação criminal de agressão por estrangulamento e 10 acusações de contravenção decorrentes de uma suposta agressão envolvendo um casal no Four Seasons Hotel em Las Vegas em 18 de dezembro de 2021. Sonnen foi acusado de atacar aleatoriamente o casal e depois brigar com guardas de segurança e funcionários do hotel que foram enviados para intervir. Ele não foi preso pela polícia na noite da suposta agressão, mas foi indiciado quando as supostas vítimas fizeram uma denúncia civil.

Posteriormente, os promotores retiraram quatro das acusações de contravenção e outras quatro foram rejeitadas como parte do acordo judicial. De acordo com ESPN.com, nenhuma condição foi imposta a Sonnen como parte de seu acordo judicial, e o processo criminal está encerrado.

Sonnen ainda enfrenta dois processos civis pelo suposto ataque: um do Dr. Christopher Stellpflug e Julie Stellpflug, que afirmam que o três vezes desafiante ao título do UFC e comentarista de MMA estava aparentemente embriagado e os agrediu depois que ele deu um tapa na bebida de Christopher Stellpflug mão; e o outro de um ex-funcionário do Four Seasons que alega ter levado um soco no queixo durante a suposta briga no hotel.

A ESPN, parceira de transmissão do UFC, suspendeu Sonnen das transmissões devido ao incidente. Atualmente, ele atua como apresentador de coletivas de imprensa do Bellator e do BKFC, além de administrar uma página popular no YouTube.