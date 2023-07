Representante de Francis Ngannou: Jon Jones ‘nervoso’ durante o confronto PFL, entendeu imediatamente ‘esta é uma fera diferente’

O Team Ngannou teve uma ideia interessante de seu recente confronto com Jon Jones.

Jones e o ex-campeão peso-pesado do UFC finalmente se cruzaram em junho passado, ficando cara a cara em um momento viral no card do PFL 5 em Atlanta. Embora a interação tenha sido cordial, com Francis Ngannou e Jones se avaliando e trocando algumas palavras enquanto o presidente do PFL, Ray Sefo, pairava por perto, também foi uma primeira olhada em como poderia ser uma hipotética superluta entre os dois pesos-pesados ​​mais bem classificados do MMA.

O representante de longa data de Ngannou, Marquel Martin, teve um assento na primeira fila para a cena, e ele acredita que a linguagem corporal de Jones contou a história de um homem surpreso com a enormidade da tarefa, uma vez que todos os 285 libras de “O Predador” estavam bem na frente dele.

“Estou lhe dizendo, Jon Jones entendeu isso imediatamente”, disse Martin recentemente em A Hora do MMA. “É por isso que eles fazem esses confrontos, certo? Eles se avaliam e tudo. Cara, eu sou um grande fã de Jon Jones, mas você pode dizer que ele estava tipo, ‘OK, esta é uma fera diferente que estou tocando.’ E Francis e eu conversamos depois, nós dois pensamos [Jones] estava um pouco nervoso. Ele estava um pouco nervoso. Oh sim, eu estou dizendo a você.

“Não como uma coisa assustada ou algo assim. Mas era, você tinha que estar lá para realmente entender – havia respeito, respeito mútuo, mas como competidores, é como, ‘Oh, talvez essa não seja uma luta fácil como um Ciryl Gane’, de Jon Jones. Isso é o que eu tenho. Se eu estou tentando ler [Jones’] mente, ele sabia muito bem que não seria esse tipo de luta.

Ngannou e Jones discutiram uma possível luta por mais de dois anos, desde a vitória do título de Ngannou sobre Stipe Miocic em março de 2021. Ngannou acabou se separando do UFC em janeiro passado, saindo da promoção como seu campeão em um movimento sem precedentes para buscar outras oportunidades. Desde então, ele assinou um lucrativo contrato de MMA com a PFL e garantiu uma superluta de boxe contra Tyson Fury em 28 de outubro.

No lugar de Ngannou, Jones finalmente fez sua tão esperada estreia na categoria peso-pesado ao conquistar o título vago do UFC em março, com uma vitória no primeiro round sobre Ciryl Gane.

Ngannou e Jones são atualmente os pesos pesados ​​nº 1 e nº 2 do mundo, respectivamente, no ranking global do MMA Fighting.

Em seu confronto improvisado no PFL, Jones podia ser ouvido dizendo a Ngannou “você não quer fumar” e alertando o lutador camaronês que “vai levar mais de um ano” para se preparar para o nível de luta de Jones. O ex-campeão meio-pesado do UFC acrescentou mais tarde naquela noite na transmissão do PFL: “Eu sei que sou mais malvado do que [Ngannou]. Eu não tenho que dar a ele nenhum olhar estranho ou algo assim. Seus grandes músculos, ele é uma figura muito impressionante, mas quando se trata desse jogo de luta, é o meu mundo inteiro e eu sei quem eu sou.”

Em suma, embora toda a situação tenha gerado muitos debates no mundo do MMA, também foi um lembrete agridoce de uma luta que provavelmente não vai acontecer.

“Acho que o timing foi interessante, obviamente [Jones] estava encurralando Maurice Greene e obviamente o PFL vai nos tirar”, disse Martin. “Mas só de estar lá, quase parecia uma provocação para mim, apenas sentado lá. Foi como, ah, é disso que falamos, é isso que queríamos, é isso que pedimos. Nós literalmente tentamos conseguir essa luta por três anos. Três anos. Acho que ainda é uma possibilidade. Eu sei que às vezes talvez as cabeças mais frias prevaleçam. Eu estou esperando que Dana [White] de alguma forma vê isso, queremos fazer essa luta.

“Vamos fazer essa luta. O mundo merece e quer ver essa luta. Mais uma vez, ele é um dos maiores promotores por aí. Não somos nós que dizemos não a essa luta, apenas saiba disso.”