Representante de Francis Ngannou no dia de pagamento de Tyson Fury: ‘A bolsa é tão grande que ele pode simplesmente deixá-la cair no caminho para o banco’

Francis Ngannou está vivendo sua melhor vida.

O ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC surpreendeu a muitos na terça-feira ao garantir a superluta de boxe que há muito cobiçava contra o invicto campeão WBC Tyson Fury. Os dois titãs peso-pesado estão programados para colidir em 28 de outubro em Riad, Arábia Saudita, e de acordo com o representante de longa data de Ngannou, Marquel Martin, “O Predador” está definido para fazer o tipo de dia de pagamento que a maioria dos atletas de esportes de combate sonham.

“Vamos apenas dizer o seguinte: a bolsa é tão grande que ele pode simplesmente deixá-la cair no caminho para o banco”, disse Martin na quarta-feira em A Hora do MMA. “Vamos apenas dizer isso. Não sei o que os odiadores estão tentando dizer agora, eu meio que bloqueei, mas eles vão provar que estão errados novamente. Isso é uma mudança de vida. Isso é exatamente o que planejamos e visualizamos, então estamos felizes.”

Martin disse que Ngannou deve ganhar mais pela luta contra Fury do que teria ganho ao longo da vida da oferta de contrato final do UFC para Ngannou, que incluiu uma defesa de grande sucesso de seu título dos pesos pesados ​​contra Jon Jones.

Quando questionado se Ngannou deve ganhar mais por sua estreia no boxe do que em suas 14 lutas anteriores no UFC, três das quais foram lutas pelo título, Martin respondeu afirmativamente.

“Oh meu Deus. Quero dizer, de longe. Por múltiplos”, disse Martin.

“Só para fazer [this money] mesmo sendo campeão, ele teria que lutar várias vezes apenas para [be in this ballpark].”

O desejo de Ngannou de lutar boxe foi um dos principais fatores que levaram à sua saída sem precedentes do UFC, enquanto detinha o título dos pesos pesados ​​da promoção. Os dirigentes do UFC se recusaram a permitir que o camaronês perseguisse um dia de pagamento no boxe enquanto estava sob contrato, no entanto, a luta do Fury está há muito tempo no radar de Ngannou. Ngannou até fez uma aparição surpresa no ringue ao lado de Fury em abril de 2022, após a vitória de Fury sobre Dillian Whyte no Estádio de Wembley.

Ngannou é geralmente considerado um dos nocauteadores mais devastadores da história do MMA. Ele conquistou o título dos pesos pesados ​​do UFC em março de 2021 com um nocaute brutal sobre Stipe Miocic, então defendeu seu título uma vez, tomando uma decisão sobre Ciryl Gane, apesar de lutar em um ACL rasgado. Onze das 12 vitórias de Ngannou no UFC terminaram em paralisações, incluindo nocautes sobre Alistair Overeem, Cain Velasquez, Curtis Blaydes (x2) e Junior dos Santos.

Fury é o peso-pesado nº 1 no boxe. Ele detém vitórias notáveis ​​sobre Deontay Wilder (x2), Wladimir Klitschko, Whyte, Derek Chisora ​​(x3), entre muitos outros.

Na quarta-feira, Martin refutou as recentes alegações do promotor rival Eddie Hearn e confirmou que Fury x Ngannou será disputado sob as regras tradicionais do boxe, com nocautes permitidos ao longo de 10 rounds de três minutos. Martin ainda não tem certeza se a luta será tecnicamente considerada uma exibição ou uma luta profissional, já que a falta de classificação WBC de Ngannou atualmente o torna inelegível para ganhar o título dos pesos pesados ​​de Fury, no entanto, ele indicou que o trabalho nessa frente ainda está sendo feito em ambos os lados. .

“É uma loucura. Mais uma vez, os promotores serão promotores e tentarão desvalorizar o outro lado o máximo que puderem, mas esta é uma luta real”, disse Martin. “Não estamos nos inscrevendo para fazer algo, como, sair por aí e brincar de patty cake. Não, não, não, esta é uma luta real. O que acontece com o cinturão WBC, planejamos conversar com o WBC para obter a licença. Esse é o nosso plano. E nunca sabemos, podemos ter a oportunidade de talvez colocar seu [belt] na linha. Eu não sei, isso é para o lado dele. Mas eu sei que, do nosso lado, planejamos ter essas conversas e garantir que façamos tudo ao nosso alcance para – queremos que isso continue [Fury’s professional] registro.”

“Mas, novamente”, acrescentou Martin, “vou esclarecer as coisas. Esta é uma luta real.”

A notícia do Fury vem logo após um contrato sem precedentes que Ngannou assinou com o PFL, que inclui participação acionária na empresa, uma função no conselho de administração do PFL, torna Ngannou o presidente da expansão do PFL na África, dá a ele a liberdade de buscar seu próprio patrocinadores e garante bolsas de $ 2 milhões para cada um dos oponentes do PFL de Ngannou.

Martin confirmou que Ngannou ainda tem como alvo o primeiro trimestre de 2024 para sua estreia no PFL.