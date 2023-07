Representante de Francis Ngannou: UFC ‘realmente queria estragar nossas chances’ com Tyson Fury x Jon Jones push

Francis Ngannou não estava cego para as tentativas do UFC de roubar a superluta Tyson Fury que acabou caindo no colo do campeão linear dos pesos pesados ​​do MMA.

Ngannou está definido para enfrentar o invicto campeão WBC Tyson Fury em uma luta de boxe em 28 de outubro em Riad, Arábia Saudita. A chance de boxear Fury é algo que o ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC há muito cobiçava – e também um dos principais fatores que levaram à sua saída sem precedentes da promoção como campeão em janeiro passado, já que os dirigentes do UFC se recusaram a permitir que Ngannou perseguisse um lutador de boxe. dia de pagamento durante o contrato.

Mas uma coisa engraçada aconteceu no mês passado depois que Ngannou assinou um lucrativo acordo para retomar sua carreira no MMA com o PFL: o presidente do UFC, Dana White, de repente ficou muito interessado em agendar uma luta entre Fury e o novo campeão dos pesos pesados ​​do UFC, Jon Jones.

Não apenas isso, mas o interesse de White despertou não muito tempo depois que o presidente do UFC criticou o esforço de Ngannou para lutar contra um boxeador famoso e afirmou que ele não reserva “lutas de truques”.

Aos olhos do representante de longa data de Ngannou, Marquel Martin, as declarações conflitantes de White falaram muito.

“Acho que para todos que foram iniciados no UFC e realmente entendem, não é surpresa, certo?” Martin disse esta semana em A Hora do MMA. “Dana é um dos melhores promotores que já vimos. Eu sempre direi isso. Então, quando vimos, meio que [were] como, ‘Claro.’ Certo? Claro que você diria, por um lado, é uma luta de truques. … E então, por outro lado, chega a ser como, ‘Oh não, vamos colocar isso.’ Então tenho certeza que eles queriam essa luta.

“Acho que eles realmente queriam apenas estragar nossas chances, para ser honesto. Acho que, por alguma razão, eles têm um gosto amargo na boca quando se trata de Francis. E sim, eles não querem que Francis possa ter essa oportunidade. Certo? Acho que isso ficou claro para nós por um tempo. Por que razão? Eu não sei, você tem que perguntar a eles. Mas é um ponto discutível.

É claro que o UFC promoveu muitas lutas que poderiam ser consideradas lutas de truques ao longo de sua história, desde a contratação de James Toney e CM Punk, até a co-promoção da imensamente lucrativa luta de boxe Floyd Mayweather x Conor McGregor em 2017 – a última das quais é uma luta que continua sendo um dos pay-per-views mais vendidos de todos os tempos.

Para Martin, a maneira como as coisas aconteceram é ainda mais irônica porque Ngannou passou dois anos tentando fazer a luta do Fury acontecer sob o guarda-chuva do UFC, disse ele.

O Fury é promovido pela Top Rank, braço promocional que tem contrato de streaming com a ESPN+, o mesmo do UFC. Assim que a conversa começou entre Ngannou e Fury sobre um possível confronto de boxe após a vitória de Ngannou pelo título de 2021 sobre Stipe Miocic, Martin disse que conversou com os dirigentes do UFC sobre traçar um curso que levou a duas superlutas – primeiro contra Jones pelo título dos pesos pesados ​​do UFC de Ngannou, depois contra Fury pelo manto de Homem Mais Malvado do Planeta. Martin disse que ele e Ngannou foram rejeitados a cada passo, e ele suspeita que a imensa riqueza que McGregor ganhou com sua luta contra Mayweather – e como essa riqueza afetou o resto da carreira de McGregor no UFC – desempenhou um papel importante no pensamento da promoção.

“Depois do Stipe [Miocic], era para ser Jon Jones, certo?” Martin disse. “Acho que tuitei algo há muito tempo, alguém pode encontrar, mas eu literalmente escrevi. Eu disse, ‘Stipe, então vamos cuidar de Jon Jones, então vamos para Tyson Fury.’ Naquela ordem. Mas eles têm seus próprios planos e suas próprias estratégias e, por alguma razão, eles simplesmente não queriam que isso acontecesse. Eu meio que sinto que foi talvez o efeito Conor McGregor. Tipo, Conor ganhou tanto dinheiro com aquela luta de boxe, e talvez eles não quisessem fazer isso de novo, então talvez eles tivessem alguns motivos comerciais.

“Portanto, é realmente difícil identificar o motivo exato. Mas eu sei que, do nosso lado, teria sido tão fácil e todos ficariam felizes. Provavelmente ainda estaríamos com o UFC hoje e eles estariam promovendo essa luta potencialmente, certo?

“Você tem o rei do MMA, Francis. Sem desrespeito a Stipe, mas acabamos de derrotar Stipe. Então, se vencêssemos, o que acho que Francis teria, nocauteado Jon Jones, o que aconteceria? Você derrotou o peso pesado GOAT, então o GOAT de todos os GOATs. Então a próxima coisa que você faz é, o quê? Vá ver quem é realmente o homem mais malvado do planeta. Mas eu não acho que eles pensaram assim. Portanto, sem danos, sem falta, mas vamos provar isso.

Para Martin, as palavras de White sobre não promover “lutas de truques” são ainda mais cômicas em retrospecto, porque o presidente do UFC imediatamente se esforçou para sediar a potencial batalha entre os bilionários Mark Zuckerburg x Elon Musk logo depois.

“Eu costumava passar muito tempo tentando decifrar as razões pelas quais eles fazem as coisas, e agora não gasto muito tempo com isso”, disse Martin.

“Achei incrível ver isso. Tipo, isso é ótimo. Talvez Zuckerberg e Elon Musk devessem vir para [Ngannou’s new promotional arm] GIMIK Fight Promotions, talvez eles possam estar no co-main se não conseguirem fazer isso lá com o UFC. Mas eu não sei. Se isso não é uma luta de truques, então eu não sei, como você chama isso?”