Restituição do IMPOSTO DE RENDA com consulta HOJE (25/07)

É extremamente desafiador encontrar algum cidadão brasileiro atualmente que não se mostraria interessado em um acréscimo financeiro, certo? É exatamente isso que ocorre para muitas pessoas com a restituição do Imposto de Renda em 2023.

Milhões de contribuintes já receberam e outros milhões ainda receberão uma parcela de seus tributos. Por essa razão, é crucial permanecer atento para saber como verificar o momento de recebimento. Confira o passo a passo para consultar as informações referentes ao terceiro lote da restituição do Imposto de Renda e descobrir se o seu CPF está entre os próximos beneficiados por esse adicional.

Aberta a averiguação do terceiro lote da restituição do Imposto de Renda

É oficial! A Receita Federal iniciou a verificação do terceiro lote da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2023 nesta segunda-feira (24) para o ano-base de 2022.

Em outras palavras, todos os contribuintes que declararam seus impostos em 2023 estão agora recebendo os valores correspondentes. Para quem não tem conhecimento, milhões de brasileiros recebem em cada um dos lotes uma parte dos “excessos”. Ou seja, são valores de impostos que foram cobrados a mais e que são devolvidos aos contribuintes.

Quem receberá o terceiro lote da restituição?

Conforme informado pela Receita, o total das restituições neste lote específico ultrapassará R$ 7,5 bilhões. Esses valores são distribuídos de acordo com o montante disponível para cada beneficiário.

Vale lembrar que, nesta semana, apenas a consulta foi disponibilizada. O pagamento do terceiro lote da restituição do IR em 2023 ocorrerá em 31 de julho, com 5.632.036 contribuintes recebendo.

Desse valor total, pouco mais de R$ 5,5 bilhões serão destinados somente às pessoas com prioridade no terceiro lote da restituição, que são:

Acima de 16,5 mil contribuintes idosos com idade superior a 80 anos;

Em torno de 95 mil contribuintes entre 60 e 79 anos;

Mais de 9,7 mil contribuintes com deficiência física ou mental ou portadores de doença grave;

Cerca de 30.700 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério;

Mais de 3,8 milhões de contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou selecionaram a restituição via PIX.

Como averiguar a restituição do IR

Por fim, é relevante destacar que todo o processo para consultar esse valor disponível ao contribuinte é realizado online. Ou seja, utilizando um celular ou computador, todos podem verificar suas informações completas.



Assim, todos os contribuintes podem acessar diretamente a página da Receita Federal na internet. O passo a passo para consultar o terceiro lote da restituição do Imposto de Renda é simples:

Acesse o site da Receita ;

; Clique em ‘Imposto de Renda’ e, em seguida, selecione ‘Consultar a restituição’;

Na nova página, clique em ‘Iniciar’;

Preencha seu CPF, data de nascimento e ano que deseja consultar;

Confirme a segurança em ‘Sou humano’ e, depois, clique em ‘Consultar’;

Pronto! Agora você pode verificar sua situação.

É importante ressaltar que, por meio do site oficial, também é possível verificar outros detalhes sobre seu cadastro e a situação de seu CPF.

Resgate do valor da restituição do Imposto de Renda

Caso a restituição do Imposto de Renda não seja depositada na conta informada na declaração, por exemplo, se a conta estiver desativada, os valores estarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Para realizar o resgate, o cidadão tem a opção de agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome. Assim, isso pode ser feito por meio do Portal BB ou entrando em contato com a Central de Relacionamento do banco pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Se, após um ano, o contribuinte ainda não tiver resgatado o valor da restituição, ele poderá requerê-lo no Portal e-CAC. Ao acessar a página, o cidadão deve ir ao menu Declarações e Demonstrativos, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, selecionar a opção Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.