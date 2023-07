Resultado da pesagem do UFC 290: Duas lutas pelo cinturão definidas, Jalin Turner perde peso

Alexander Volkanovski e Brandon Moreno estão prontos para suas defesas de título, mas a pesagem do card principal do UFC 290 não aconteceu sem problemas.

Duas lutas pelo título lideram o evento pay-per-view de sábado na T-Mobile Arena em Las Vegas e, a partir de agora, continuarão conforme programado, com Volkanovski pesando 144,5 libras para sua luta de unificação do campeonato dos penas com o titular interino Yair Rodriguez (145) .

A co-luta principal também está definida, com Moreno chegando com 125 libras e o desafiante Alexandre Pantoja batendo o mesmo peso. Brandon Royval também pesou com sucesso 125 libras para servir como um backup em potencial.

Assista aos destaques da pesagem oficial para as lutas pelo título de sábado abaixo.

Dos 28 lutadores que pesaram na manhã de sexta-feira, apenas um lutador falhou, o peso leve Jalin Turner. Ele foi o último lutador a aparecer para a pesagem e quando subiu na balança chegou com 158 libras, duas libras acima do limite para a luta contra Dan Hooker (155,5).

Turner não tentou uma segunda pesagem. Sua luta com Hooker seguirá como um peso casado, com Turner perdendo 20 por cento de sua bolsa como penalidade.

Também digno de nota na pesagem oficial, o ex-campeão meio-médio do UFC Robbie Lawler fez sua última viagem à balança e pesou 170,5 libras com sucesso. Lawler, de 41 anos, compete pela última vez, marcando o fim de uma ilustre carreira que remonta a 2021.

Obtenha os resultados da pesagem do UFC 290 abaixo.

Cartão Principal (ESPN + PPV às 22:00 ET)

Alexander Volkanovski (144,5) vs. Yair Rodriguez (145)

Brandon Moreno (125) vs. Alexandre Pantoja (125)

Robert Whittaker (185,5) vs. Dricus Du Plessis (186)

Jalin Turner (158)* vs. Dan Hooker (155,5)

Bo Nickal (186) contra Val Woodburn (185,5)

Card Preliminar (ABC/ESPN/ESPN+ às 20:00 ET)

Robbie Lawler (170,5) vs. Niko Price (171)

Jack Della Maddalena (171) vs. Josiah Harrell (170,5)

Yazmin Jauregui (115.5) vs. Denise Gomes (115.5)

Jimmy Crute (205) vs. Alonzo Menifield (205,5)

Cartão preliminar antecipado (ESPN2/ESPN+ às 18:00 ET)

Tatsuro Taira (130) vs. Edgar Chairez (129) — luta catchweight de 130 libras

Vitor Petrino (206) vs. Marcin Prachnio (206)

Cameron Saaiman (135) vs. Terrence Mitchell (135)

Shannon Ross (126) vs. Jesus Aguilar (126)

Kamuela Kirk (155,5) vs. Esteban Ribovics (156)

* Jalin Turner perdeu o limite dos leves por dois quilos. A luta segue como peso-casado, com Turner perdendo 20% de sua bolsa para Dan Hooker, de acordo com o UFC.

**Brandon Royval (125) – reserva para luta pelo cinturão dos moscas