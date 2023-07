Resultado da pesagem do UFC Londres: Tom Aspinall e Marcin Tybura serão os destaques

Tom Aspinall e Marcin Tybura conduziram seus negócios com tranquilidade na pesagem oficial do UFC Londres.

Os dois pesos-pesados ​​​​chegaram ao peso sem esforço na manhã de sexta-feira, com Aspinall pesando 258 libras e Tybura chegando a 246 libras, bem abaixo do limite de 266 libras para uma disputa de pesos pesados ​​​​sem título. Aspinall e Tybura estão agora prontos para colidir no evento principal de sábado, que acontece na O2 Arena, em Londres.

É um retorno há muito esperado para Aspinall. O inglês de 30 anos está afastado dos gramados desde que machucou o joelho apenas 15 segundos após a luta contra Curtis Blaydes em Londres em julho de 2022. Antes desse revés, Aspinall tinha um 5-0 perfeito para iniciar sua carreira no UFC, uma corrida que muitos o aclamaram como um dos novos talentos mais intrigantes da divisão dos pesos pesados.

Veterano do UFC desde 2016, Tybura se recuperou com sucesso de um início instável de 4-5 em sua carreira no octógono para obter sete vitórias em suas últimas oito aparições.

No evento co-principal, as favoritas locais Molly McCann e Julija Stoliarenko marcaram o peso mosca, pesando 125 libras.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Londres.

Cartão Principal (ESPN+ às 15h ET)

Tom Aspinall (258) vs. Marcin Tybura (246)

Molly McCann (125) vs. Julija Stoliarenko (125)

Nathaniel Wood (146) vs. André Fili (145)

Paul Craig (186) vs. André Muniz (185)

Jai Herbert (155) contra Fares Ziam (155)

Lerone Murphy (146) vs. Joshua Culibao (146)

Card Preliminar (ESPN+ às 12h ET)

Davey Grant (136) vs. Daniel Marcos (136)

Danny Roberts (171) vs. Jonny Parsons (172*)

Marc Diakiese (156) vs. Joel Alvarez (156)

Mick Parkin (264) vs. Jamal Pogues (266)

Makhmud Muradov (186) vs. Bryan Barberena (185)

Ketlen Vieira (135) vs. Pannie Kianzad (136)

Chris Duncan (156) contra Yanal Ashmouz (155)

Shauna Bannon (115) x Bruna Brasil (115)

Jafel Filho (126) vs. Daniel Barez (125)

* Parsons tem uma hora adicional para cortar peso