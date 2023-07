Resultado da pesagem do UFC Vegas 77: Holly Holm e Mayra Bueno Silva marcam ponto para a luta principal

Holly Holm e Mayra Bueno Silva não perderam tempo em oficializar a atração peso-galo do UFC Vegas 77.

Bueno Silva foi o primeiro lutador a subir na balança na pesagem de sexta-feira e, apesar de usar o box, bateu a marca de 136 quilos. Alguns lutadores depois, Holm pesou 135,5 libras para fazer a luta crucial para o retorno da promoção ao APEX.

Todos, exceto cinco lutadores, pesaram durante a primeira onda na sexta-feira e, no final, 25 dos 26 competidores atingiram o peso com sucesso em suas primeiras tentativas.

No evento co-principal, Jack Della Maddalena e o estreante Bassil Hafez se enfrentam. Della Maddalena, que estava programado para competir no UFC 290 no último sábado, mas o oponente substituto Josiah Harrell foi arranhado um dia antes do evento depois que seus exames médicos pré-luta revelaram uma rara doença cerebral, pesou com sucesso em 171 libras.

Hafez foi o último lutador a pesar e quase não atingiu a marca de 171,5 libras em sua primeira tentativa. Ele teve uma hora extra para fazer o limite e, na segunda tentativa, acertou a marca em 171 para oficializar a luta.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Vegas 77.

Cartão principal (ESPN, ESPN+ às 22:00 ET)

Holly Holm (135,5) vs. Mayra Bueno Silva (136)

Jack Della Maddalena (171) vs. Bassil Hafez (171)*

Ottman Azaitar (156) vs. Francisco Prado (156)

Albert Duraev (185) vs Jun Yong Park (186)

Norma Dumont (145,5) x Chelsea Chandler (145,5)

Nazim Sadykhov (156) vs. Terrance McKinney (156)

Preliminary Card (ESPN/ESPN+ às 19:00 ET)

Tucker Lutz (146) vs. Melsik Baghdasaryan (145,5)

Viktoriya Dudakova (116) vs. Istela Nunes (115,5)

Austin Lingo (145,5) vs. Melquizael Costa (146)

Evan Elder (156) vs. Genaro Valdez (156)

Tyson Nam (126) vs. Azat Maksum (126)

Alex Munoz (155,5) vs. Carl Deaton (156)

Ashlee Evans-Smith (135,5) vs. Ailin Perez (135,5)

* Bassil Hafez perdeu peso por 0,5 libras na primeira tentativa. Hafez teve uma hora extra para cortar o peso adicional e atingiu o limite em 171.