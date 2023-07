RESULTADO da segunda chamada será divulgado HOJE (24)

O Programa Universidade Para Todos (Prouni), uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), é conhecido por oferecer bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior. Neste segundo semestre de 2023, o programa divulgou o resultado da segunda chamada dos estudantes pré-selecionados.

Neste artigo, vamos explorar as informações sobre a divulgação dos resultados, prazos para comprovação de informações e o cronograma do Prouni.

Resultado da Segunda Chamada

O resultado da segunda chamada do Prouni foi divulgado nesta segunda-feira (24). O Ministério da Educação (MEC) não estabeleceu um horário específico para a divulgação, mas prevê que os resultados sejam publicados ao longo do dia.

Os candidatos que desejam conferir o resultado devem acessar o site oficial do programa, através do link http://acessounico.mec.gov.br/prouni.

Comprovação de Informações

Os candidatos pré-selecionados na segunda chamada têm até o dia 3 de agosto para comprovar as informações prestadas no ato de inscrição e garantir a bolsa. A autenticação dos dados pode ser feita de forma virtual ou presencial, seguindo as orientações de cada universidade para a qual o candidato foi pré-selecionado.

Critérios de Seleção

O Prouni seleciona candidatos para bolsas parciais (50%) e integrais (100%) em universidades particulares. Um dos critérios de seleção é o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Além disso, para garantir a bolsa parcial ou integral, o candidato deve possuir renda familiar entre 1,5 e 3 salários mínimos por pessoa, e também é obrigatório ter certificado de conclusão do ensino médio em escola pública.

Cronograma do Prouni

O Prouni segue um cronograma específico para cada etapa do processo seletivo. Confira as datas importantes:

Resultado da segunda chamada: divulgado em 24 de julho. Comprovação de informações da segunda chamada: de 24 de julho a 3 de agosto. Prazo para manifestar interesse na Lista de Espera: 14 e 15 de agosto. Divulgação do resultado da lista de espera: 18 de agosto.



É importante que os candidatos fiquem atentos às datas e prazos estabelecidos pelo programa, para não perderem a oportunidade de garantir a bolsa de estudos.

O Prouni é uma excelente oportunidade para estudantes que desejam ingressar no ensino superior em instituições particulares. Com a divulgação do resultado da segunda chamada, os candidatos pré-selecionados devem se atentar ao prazo de comprovação de informações e seguir as orientações de cada universidade.

Acompanhar o cronograma do programa é fundamental para garantir a bolsa de estudos desejada. Aproveite essa chance e invista no seu futuro acadêmico com o Prouni!