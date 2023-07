resultado do atendimento especializado e nome social é DIVULGADO

Nesta segunda-feira, dia 03 de julho, o Inep divulgou o resultado das solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social enviadas pelos participantes do ENEM 2023.

Para que você consiga acessar o resultado e entender quais devem ser os seus próximos passos, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o resultado divulgado pelo ENEM 2023. Confira!

Resultado das solicitações dos estudantes são divulgados nesta segunda (03)

Na tarde desta segunda-feira, dia 03 de julho, o Inep divulgou o resultado dos pedidos de tratamento pelo nome social e de atendimento especializado enviados pelos candidatos que irão participar do ENEM 2023.

Dessa forma, todos os candidatos já podem acessar o resultado das solicitações, disponibilizado através da Página do Participante, no site do Inep.

Os pedidos puderam ser enviados pelos candidatos durante todo o período de inscrições no ENEM (de 05 a 16 de junho de 2023).

Recursos serão aceitos até o dia 07 de julho

Os candidatos que tiveram os seus pedidos negados poderão enviar recursos quanto ao resultado a partir desta segunda-feira, 03 de julho. Os pedidos serão aceitos pelo Inep até às 23h59 desta sexta-feira, dia 07 de julho. É importante destacar que o prazo é o mesmo para os candidatos pedindo tratamento pelo nome social e para os candidatos que solicitaram atendimento especializado durante a prova do ENEM.

Todas as solicitações deverão ser realizadas exclusivamente de forma online na Página do Participante, portal em que os resultados puderam ser consultados.



No momento do envio dos recursos, os candidatos devem enviar documentação que contenha correções às inconsistências indicadas pelo Inep durante a análise das solicitações. Os documentos deverão ser enviados em formato PDF, PNG ou JPG e com tamanho máximo de 2MB.

Após a análise dos pedidos de recursos, o Inep irá divulgar o resultado final das solicitações de tratamento pelo nome social e de atendimento especializado no dia 11 de julho.

Por fim, o resultado das análises dos recursos enviados contra o resultado será divulgado no dia 11 de julho.

Para mais informações sobre o atendimento especializado e o uso do nome social no ENEM 2023, acesse o edital da prova.

Atendimento especializado e uso do nome social no ENEM 2023

Conforme indicado no edital do ENEM 2023, os pedidos de atendimento especializado no ENEM 2023 são destinados aos candidatos que irão precisar de algum tipo de adaptação durante a prova.

Nesta edição, puderam solicitar atendimento especializado os participantes que se encaixassem em uma da seguintes categorias:

Candidatos com deficiência auditiva;

Candidatos com surdez;

Candidatos com cegueira;

Candidatos com baixa visão;

Candidatos com deficiência física;

Candidatos com surdocegueira;

Candidatos com discalculia;

Candidatos com autismo;

Candidatos com visão monocular;

Candidatos com deficiência intelectual;

Candidatos com dislexia e déficit de atenção;

Candidatos gestantes e lactantes;

Candidatos com idosos ou em classe hospitalar.

O tratamento pelo nome social, por sua vez, é destinado aos candidatos que se identificam como travestis ou como transexuais. No caso do ENEM 2023, puderam solicitar o tratamento pelo nome social todos os candidatos transgêneros, travestis e não-binários. A solicitação também garante ao candidato o direito ao uso de banheiro conforme a identidade de gênero do participante durante a aplicação das provas do ENEM 2023.

ENEM 2023: próximos passos

Após a divulgação do resultado dos pedidos nesta segunda-feira, os participantes deverão ficar atentos aos próximos passos previstos pelo cronograma do ENEM 2023.

A próxima divulgação importante irá acontecer em outubro, quando cada candidato poderá acessar o próprio cartão de confirmação de inscrição, documento com informações como os horários e os locais de aplicação do ENEM 2023.

As provas do ENEM serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro conforme a seguinte divisão:

05 de novembro , das 13h às 19h: 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias e redação;

12 de novembro , das 13h às 18h30: 45 questões de múltipla escolha de Matemática e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Por fim, os candidatos terão acesso ao gabarito oficial do ENEM 2023 no dia 24 de novembro de 2023.