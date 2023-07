Resultados do boxe Kingpyn: Daniella Hemsley mostra audiência após vitória, choca entrevistador pós-luta

Daniella Hemsley causou um grande impacto no evento Kingpyn Boxing de sábado, durante e após sua dura vitória em Dublin.

O evento, que apresenta as semifinais do torneio de influenciadores de Kingpyn, viu quatro dos competidores perdedores do evento anterior se enfrentarem em confrontos de perdedores. Hemsley enfrentou a Sra. Danielka, e as duas mulheres balançaram de sino a sino, para o deleite da multidão da 3Arena.

Hemsley foi anunciada a vencedora por decisão unânime e, após uma rápida comemoração, ela decidiu mostrar a plateia – e a câmera.

Confira o vídeo de Hemsley sendo anunciado o vencedor e uma foto da celebração (censurada) abaixo.

Nem todo mundo ficou emocionado com a exibição. O entrevistador pós-luta Wade Plem quase correu para se proteger depois que Hemsley suportou tudo.

Hemsley mostrou grande melhora em sua partida das quartas de final, onde foi dominada por Jully Poca em abril. A Sra. Danielka continuou a avançar com abandono imprudente, enquanto Hemsley escolhia seus golpes com sabedoria e usava a paciência para acertar os socos mais limpos durante a luta para obter a vitória.

Hemsley não é o primeiro a comemorar uma vitória desta forma. Tai Emery, do BKFC, surpreendeu o público após uma vitória em setembro passado.