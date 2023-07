Resultados do boxe Kingpyn: King Kenny chicoteia Whindersson Nunes para definir final do torneio com AnEsonGib

Embora o mundo do boxe influenciador tenha mostrado algum talento, King Kenny pode estar no topo dessa lista após sua performance mais recente.

Na luta principal do Kingpyn Boxing deste sábado, na 3Arena, em Dublin, King Kenny enfrentou o astro brasileiro Whindersson Nunes em uma luta que deixou o mundo dos esportes de combate empolgado para uma batalha competitiva. Em vez disso, King Kenny dominou Nunes de sino a sino para ganhar pontuações unânimes de 50-44 após cinco rodadas.

King Kenny vestiu as cores do Brasil e veio com música do país adversário para agitar a torcida profissional de Nunes. Nunes fez a caminhada com grande alarde e foi levado para o ringue.

Logo no início, Kenny usou seu comprimento e estabeleceu um belo jab que arrebentou o nariz de Nunes. O astro brasileiro manteve um sorriso no rosto durante todo o round, mas simplesmente não teve respostas para Kenny ofensivamente.

Na segunda, Kenny perfurou Nunes com um grande soco que surpreendeu seu oponente antes de derrubar Nunes com um chute massivo. Com a ajuda de seus torcedores, Nunes continuou lutando, mas Kenny estava em outro nível com seu ataque único e defesa impecável. Nunes tentou fazer algo acontecer no terceiro, realmente forçando o ritmo, mas Kenny acertou seu jab continuamente e mal exerceu qualquer energia.

Kenny sorriu durante a maior parte do quarto assalto quando o jab acertou o alvo repetidamente, embora Nunes tenha começado a contra-atacar mais por dentro com ganchos de esquerda no corpo. Mas qualquer impulso que Nunes conseguiu foi rapidamente frustrado pela estrela inglesa do YouTube de 26 anos, e a mesma tendência continuou na rodada final, quando Kenny brincou com seu oponente antes do gongo final.

Com pontuações de 50-44 para King Kenny, ele consegue seu ingresso para as finais do torneio.

No evento co-principal, AnEsonGib fez uma exibição completa em sua luta de cinco rounds na semifinal contra Jarvis. Apesar de Jarvis ser um azarão popular entre a comunidade de influenciadores do boxe, Gib colocou um ritmo alto e volume pesado para desacelerar seu oponente e obter uma vitória por decisão unânime para passar para a final do torneio contra King Kenny.

Obtenha os resultados completos do Kingpyn:

cartão principal

Rei Kenny def. Whindersson Nunes por decisão unânime (50-44, 50-44, 50-44)

AnEsonGib def. Jarvis por decisão unânime (49-46, 49-46, 48-47)

6AR6IE6 def. Emily Brooke por decisão unânime (50-45, 50-45, 49-46)

Jully Poca def. Elle Brooke por decisão unânime (50-45, 49-46, 49-46)

*Jully Poca vs. 6AR6IE6 definida para a final do torneio feminino ainda este ano

Ataques curinga

Kiefer Crosbie derrotou. Aaron Chalmers por decisão unânime (50-45, 50-45, 48-45)

Cian Cowley derrotou. Connor Tierney por decisão unânime (39-37, 39-37, 39-37)

Lutas de chave de perdedores

Daniella Hemsley venceu. Sra. Danielka por decisão unânime (48-47, 48-47, 49-46)

Whitney Johns derrotou. Amber O’Donnell por decisão unânime (50-45, 50-45, 50-45)

Combates Preliminares

Goldn Boyz derrotou. Dólar dezembro via decisão da maioria

Ben Williams derrotou. Black Paddy por TKO – Round 1, 1:04