Resultados do Kingpyn Boxing: O companheiro de equipe de Conor McGregor, Kiefer Crosbie, derruba Aaron Chalmers duas vezes na vitória por decisão

Os ex-lutadores do Bellator Keifer Crosbie e Aaron Chalmers se enfrentaram em uma luta de boxe no sábado em Dublin.

Crosbie, companheiro de equipe de longa data do astro do UFC Conor McGregor, teve sucesso na luta especial do evento Kingpyn Boxing de sábado na 3Arena.

Chalmers e Crosbie certamente tiveram a luta de boxe de mais alto nível do card, com ambos parados no bolso, usando um trabalho de pés sólido, movimento da cabeça e destreza no boxe. Os dois homens acertaram golpes fortes no round inicial, com Crosbie chamando a atenção de Chalmers algumas vezes.

Os dois homens trocaram uppercuts fortes no terceiro round, quando a ação começou a desacelerar – Crosbie sendo o mais novo dos dois.

No início da quarta rodada, Crosbie derrubou Chalmers nos primeiros segundos. Quando Chalmers se levantou, a enxurrada de Crosbie continuou para um segundo knockdown marcado. A ação recomeçou e Chalmers continuou a dar socos apesar de ter caído duas vezes, mas Crosbie permaneceu paciente, escolhendo seus socos, aparentemente um grande soco para encerrar a luta. Para crédito de Chalmers, ele sobreviveu para ver o início da rodada final.

Crosbie começou a se sentir um pouco na estrofe final, conversando com as pessoas na multidão antes de acertar um soco forte, às vezes provocando Chalmers. Eles se aproximaram, testa a testa, para trocas de cabines telefônicas – que duraram pouco devido ao conquistador. Nos 30 segundos finais, os dois homens tiveram combinações de pouso bem-sucedidas antes de descarregar o clipe nos segundos finais da luta.

Dois dos juízes marcaram a luta com uma raspagem limpa para Crosbie, enquanto o terceiro marcou 48-45 para o vencedor.

Após a vitória, Crosbie convocou Tommy Fury para aceitar uma futura luta dentro do círculo quadrado.