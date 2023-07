Resultados do UFC 290: Alexandre Pantoja vence Brandon Moreno na decisão dividida e conquista o cinturão dos moscas

Alexandre Pantoja eliminou uma dura decisão dividida em um potencial candidato a Luta do Ano para vencer Brandon Moreno e se tornar o novo campeão peso mosca no co-evento principal do UFC 290.

Foi uma guerra para sempre, já que Pantoja e Moreno lançaram o inferno um contra o outro por cinco rodadas antes de finalmente chegar à buzina final. Quando acabou, os placares poderiam facilmente ter ido para qualquer um dos lados, o que foi refletido pelos juízes com dois oficiais dando a Pantoja a luta com um par de pontuações de 48-47 e o terceiro oficial indo para 49-46 para Moreno.

Isso ainda foi o suficiente para Pantoja conquistar a vitória ao envolver o título peso-pena do UFC pela primeira vez.

“No primeiro round, pensei que Moreno havia acabado e ele voltou”, disse Pantoja depois. “Esse cara merece todo o amor pelo México. Ele também merece meu respeito. Agora eu trabalhei tanto para isso e agora é o meu momento.

“Se você conhece minha história, vai me amar. Trabalhei tanto para isso. Moreno evoluiu tanto. Eu não esperava um cara durão como aquele esta noite. Eu trabalhei tanto.”

É difícil acreditar que esses dois não se verão novamente, embora agora Pantoja tenha tecnicamente três vitórias sobre Moreno, o que inclui uma luta de exibição durante seu tempo juntos em O ultimo lutador.

Desde os primeiros segundos da luta, ficou claro que seria uma batalha em que nenhum dos pesos-moscas cedeu um centímetro. Com Pantoja focado em levar a luta para o chão logo no início, Moreno exibiu uma trocação forte de fora com vários socos fortes acertando o brasileiro.

Quando parecia que Moreno estava no controle em pé, Pantoja acertou o campeão peso mosca com um soco curto que o derrubou na lona.

Quando Moreno se levantou, ele tinha um corte enorme sobre o olho que tinha sangue escorrendo pelo rosto graças a um cotovelo que pousou no chão com Pantoja imediatamente o derrubando novamente. A agressão de Pantoja estava rendendo dividendos, mas Moreno não se intimidou, especialmente quando encontrou tempo para respirar e começou a trabalhar de fora.

À distância, Moreno repetidamente acertava Pantoja no mingau com um jab forte que estava causando muitos estragos. À medida que a luta avançava para os momentos finais do segundo round, Pantoja parecia estar com pouco gás, enquanto Moreno apenas o esfaqueava com socos que quase acertavam à vontade.

Quando parecia que Pantoja estava com problemas, ele inverteu o rumo, finalmente diminuindo a distância de Moreno e arrastando a luta para o seu mundo no chão. Pantoja avançou rapidamente para pegar as costas enquanto começava a trabalhar para a finalização, mas Moreno continuou lutando até que finalmente se libertou para voltar aos pés.

Com os dois pesos-moscas usando a máscara carmesim, Moreno e Pantoja se revezavam a cada troca. Simplesmente não houve desaceleração, pois cada lutador continuou a causar dano em um esforço para finalmente ganhar vantagem.

Mesmo quando a luta caiu no chão, Pantoja tentou exercer domínio com seu grappling de alto nível, mas Moreno nunca permitiu que ele se sentisse confortável. Quando o quarto round estava chegando ao fim, Moreno acertou Pantoja com uma cotovelada em pé que mais uma vez mudou o ritmo da luta.

Houve uma quantidade inacreditável de punição sendo aplicada em ambos os lados, embora parecesse que Moreno estava acertando os melhores golpes, enquanto Pantoja apenas comia cada chute e continuava avançando. Pantoja eventualmente correu à frente para forçar outra troca de luta enquanto ele pulava nas costas de Moreno enquanto ele começava a martelar com socos.

Ele ficou lá até o final da luta, o que pode ter sido a diferença na luta, já que Pantoja estava definitivamente na frente no grappling. Obviamente, Moreno distribuiu muita selvageria nos pés, então provavelmente não vai demorar muito para convencer os poderosos a dar a ele outra chance em Pantoja no futuro.

Por enquanto, o brasileiro de 33 anos pode se manter como o novo rei da divisão peso mosca, melhorando seu recorde geral para 26-5 com a vitória mais importante de sua carreira no sábado.