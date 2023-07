Resultados do UFC 291: Poirier x Gaethje 2

O MMA Fighting tem os resultados do UFC 291 para o card Poirier x Gaethje 2, blogs ao vivo para todo o card principal e muito mais no Delta Center em Salt Lake City, Utah, na noite de sábado.

No evento principal, Dustin Poirier fará uma revanche contra Justin Gaethje em um confronto muito aguardado pelo título da BMF. Poirier derrotou Gaethje por nocaute técnico no quarto round no UFC on FOX 29 em 14 de abril de 2018 em seu encontro anterior.

O ex-campeão do UFC Jan Blachowicz dará as boas-vindas ao ex-campeão dos médios do UFC Alex Pereira na divisão dos meio-pesados ​​no co-evento principal.

Confira os resultados do UFC 291 abaixo.

Cartão Principal (ESPN + PPV às 22:00 ET)

Dustin Poirier x Justin Gaethje

Jan Blachowicz x Alex Pereira

Derrick Lewis vs. Marcos Rogerio de Lima

Tony Ferguson x Bobby Green

Michael Chiesa x Kevin Holland

Card Preliminar (ABC/ESPN/ESPN+ às 20:00 ET)

Gabriel Bonfim vs. Trevin Giles

CJ Vergara vs. Vinícius Salvador

Roman Kopylov x Cláudio Ribeiro

Jake Matthews contra Darrius Flowers

Preliminares Antecipadas (ESPN+/UFC Fight Pass às ​​19:00 ET)

Matthew Semelsberger vs. Uros Medic

Miranda Maverick vs. Priscila Cachoeira