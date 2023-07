Resultados do UFC Londres: Aspinall x Tybura

O MMA Fighting tem os resultados do UFC Londres para o card de luta Aspinall x Tybura, um blog ao vivo do evento principal e mais da The O2 Arena em Londres no sábado à noite.

No evento principal, Tom Aspinall retorna de um ano de afastamento por lesão para enfrentar Marcin Tybura. Aspinall estava com 5 a 0 no UFC antes de sofrer uma lesão no joelho 15 segundos depois de sua luta mais recente contra Curtis Blaydes, enquanto Tybura venceu sete de suas últimas oito lutas.

Molly McCann e Julija Stoliarenko se enfrentam em uma luta peso mosca no evento co-principal.

Confira abaixo os resultados do UFC Londres.

Cartão Principal (ESPN+ às 15h ET)

Tom Aspinall vs. Marcin Tybura

Molly McCann x Julija Stoliarenko

Nathaniel Wood x Andre Fili

Paul Craig x André Muniz

Jai Herbert x Fares Ziam

Lerone Murphy x Joshua Culibao

Card Preliminar (ESPN+ às 12h ET)

Davey Grant x Daniel Marcos

Danny Roberts contra Jonny Parsons

Marc Diakiese x Joel Alvarez

Mick Parkin x Jamal Pogues

Makhmud Muradov vs. Bryan Barberena

Ketlen Vieira x Pannie Kianzad

Chris Duncan x Yanal Ashmouz

Shauna Bannon x Bruna Brasil

Jafel Filho def. Daniel Barez por finalização (triângulo de braço) aos 1m34s do primeiro round | assistir terminar