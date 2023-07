Resultados do UFC Vegas 77: Holm x Bueno Silva

O MMA Fighting tem os resultados do UFC Vegas 77 para o card da luta Holm x Bueno Silva, um blog ao vivo do evento principal e mais do UFC APEX em Las Vegas na noite de sábado.

Na luta principal, a ex-campeã peso-galo feminino do UFC, Holly Holm, enfrentará Mayra Bueno Silva na disputa do peso-galo. Holm venceu três de suas últimas quatro lutas, enquanto Silva venceu três seguidas desde que voltou para 135 libras.

Jack Della Maddalena e o novato Bassil Hafez se enfrentaram em uma luta dos meio-médios no evento co-principal.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 77.

Assista ao vivo aqui

Cartão Principal (ESPN, ESPN+ às 22:00 ET)

Holly Holm vs. Mayra Bueno Silva

Jack Della Maddalena x Bassil Hafez

Ottman Azaitar vs. Francisco Prado

Albert Duraev x Jun Yong Park

Norma Dumont x Chelsea Chandler

Nazim Sadykhov vs. Terrance McKinney

Card Preliminar (ESPN, ESPN+ Vive agora)

Tucker Lutz x Melsik Baghdasaryan

Victoriya Dudakova vs. Istela Nunes

Austin Lingo vs. Melquizael Costa

Evan Elder vs. Genaro Valdez

Tyson Nam x Azat Maksum

Alex Munoz x Carl Deaton

Ashlee Evans-Smith x Ailin Perez