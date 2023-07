Resultados Kingpyn: King Kenny x Whindersson Nunes

MMA Fighting tem resultados de Kingpyn para o card da luta King Kenny x Whindersson Nunes na 3Arena em Dublin, na Irlanda, na tarde deste sábado.

No evento principal, King Kenny enfrentará Whindersson Nunes na semifinal do torneio. AnEsonGib e Jarvis vão competir para enfrentar o vencedor Kenny x Nunes no evento co-principal.

Elle Brooke e sua irmã, Emily, tentarão continuar sua rota de colisão em uma possível disputa final, quando enfrentarem Jully Poca e 6AR6IE6, respectivamente, nas semifinais do torneio, bem como no card principal.

Os veteranos do MMA Kiefer Crosbie e Aaron Chalmers se enfrentarão na eliminatória.

Confira os resultados do Kingpyn abaixo.

cartão principal (DAZN Vive agora)

Rei Kenny x Whindersson Nunes

AnEsonGib vs. Jarvis

Jully Poca x Elle Brooke

6AR6IE6 contra Emily Brooke

Ataques curinga

Kiefer Crosbie x Aaron Chalmers

Cian Cowley x Connor Tierney

Lutas de chave de perdedores

Daniela Hemsley vs. EM. Danielka

Whitney Johns derrotou. Amber O’Donnell por decisão unânime (50-45, 50-45, 50-45)

Combates Preliminares

Goldn Boyz derrotou. Dólar dezembro via decisão da maioria

Ben Williams derrotou. Black Paddy por TKO – Round 1, 1:04