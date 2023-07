resultados serão divulgados amanhã (04)

O Prouni, Programa Universidade Para Todos, é um programa criado pelo Governo Federal para fornecer subsídios para brasileiros em instituições de ensino superior privadas.

Por meio do Prouni, são oferecidas bolsas de estudo, integrais e parciais para cursos de graduação ministrados em instituições privadas do país.

As inscrições no Prouni do 2º semestre de 2023 aconteceram entre os dias 27 e 30 de junho. Todos os estudantes se inscreveram através do site do Prouni de forma totalmente gratuita.

Nesta terça-feira, dia 04 de julho, os resultados do Prouni do 2º semestre serão divulgados para todos os candidatos.

Assim, é fundamental que você saiba como acessar os resultados e quais serão os seus próximos passos no processo seletivo. Continue acompanhando o artigo de hoje para descobrir mais informações sobre o Prouni 2023/2.

Resultado do Prouni 2023/2 é divulgado nesta terça (04)

Segundo o anúncio oficial do Ministério da Educação (MEC), os resultados do Prouni 2023/2 serão divulgados nesta terça-feira, dia 04 de julho.

A lista com os nomes dos participantes aprovados na primeira chamada do processo seletivo estará disponível no site do Prouni e poderá ser acessada por todos os candidatos.

Quais são os próximos passos?

Conforme as informações presentes no cronograma do Prouni 2023/2, todos os participantes aprovados na primeira chamada deverão confirmar as informações socioeconômicas apresentadas durante a inscrição. Esse procedimento poderá ser realizado desde essa terça-feira, dia 04, até o dia 14 de julho.



Você também pode gostar:

A segunda chamada de aprovados no Prouni será divulgada no dia 24 de julho. Os candidatos aprovados nesta chamada deverão comprovar os dados indicados no momento da inscrição até o dia 03 de agosto de 2023.

Por fim, os candidatos que não forem convocados em nenhuma das duas chamadas do Prouni poderão participar da lista de espera do processo seletivo. Para isso, os interessados deverão manifestar interesse em fazer parte da lista entre os dias 14 e 15 de agosto. Os resultados serão divulgados no dia 18 de agosto para todos os candidatos.

Os candidatos convocados na lista de espera deverão, posteriormente, confirmar as informações apresentadas entre os dias 18 e 21 de agosto.

Acesse o edital do Prouni 2023/2 para mais informações sobre os resultados do processo seletivo.

Oportunidades do Prouni 2023/2

Nesta edição do Prouni, estão sendo oferecidas 276.566 bolsas de estudo, sendo 215.530 integrais (100% do valor da mensalidade) e 61.036 bolsas parciais (50% da mensalidade).

Para conseguir uma bolsa por meio do Prouni, os estudantes devem se encaixar em determinados critérios de renda. As bolsas integrais são direcionadas aos candidatos com renda familiar de um salário mínimo e meio per capita, enquanto as bolsas parciais são direcionais aos participantes com renda familiar per capita de até três salários mínimos.

Na edição do 2º semestre de 2023, os participantes estão sendo selecionados através de uma ordem de prioridade. Veja a organização das categorias prioritárias a seguir:

Professores da rede pública de ensino para os cursos de licenciatura e pedagogia. Os professores podem concorrer sem a necessidade de se encaixar nos critérios de renda mencionados;

Candidatos que cursaram o ensino médio em uma escola da rede pública;

Candidatos que cursaram o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente com bolsa integral em escola privada;

Candidatos que estudaram o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente com bolsa parcial ou sem bolsa em instituição privada;

Candidatos que cursaram todo o ensino médio com bolsa integral em escola da rede privada;

Candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escola privada, com bolsa parcial ou sem bolsa.

Puderam se inscrever para participar desta edição do Prouni todos os candidatos que participaram da prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, nos anos de 2021 ou 2022, e que alcançaram uma pontuação mínima de 450 pontos nas quatro provas objetivas. Além disso, os candidatos não podem ter obtido nota zero na prova de redação.

Para participar do Prouni do 2º semestre, os candidatos deveriam possuir ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede particular.