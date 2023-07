Resumo da obra Capitães da Areia, de Jorge Amado

A literatura possui o poder de retratar a realidade e explorar questões sociais, políticas e culturais de forma única. Um exemplo notável dessa capacidade é o livro “Capitães da Areia”, escrito por Jorge Amado. Publicada pela primeira vez em 1937, a obra se tornou um marco da literatura brasileira, ao abordar de maneira crítica e sensível a vida de jovens marginalizados em Salvador, capital da Bahia.

Enredo da obra

“Capitães da Areia” se desenrola em torno de um grupo de crianças e adolescentes abandonados que vivem em uma velha casa abandonada no centro de Salvador, conhecida como o Trapiche. Cada personagem possui uma história de abandono e luta pela sobrevivência nas ruas da cidade.

No entanto, entre os personagens de maior destaque podemos citar Pedro Bala, o líder carismático do grupo; Dora, a única menina do grupo, que se destaca por sua coragem e inteligência; Professor, um jovem estudioso e sonhador; e Sem-Pernas, um garoto deficiente que é respeitado por todos devido à sua sabedoria.

O enredo apresenta as aventuras e desventuras dos Capitães da Areia, desde roubos e furtos até a relação com outras figuras marginalizadas da cidade, como o mendigo Pirulito e o cego do violão. A obra também aborda a entrada de Gato, um novo integrante, no grupo, e a forma como ele é acolhido pelos demais. Conforme a narrativa se desenrola, os personagens enfrentam dilemas éticos e conflitos internos, sendo obrigados a tomar decisões difíceis em meio à vida marginalizada que levam.

A linguagem usada por Jorge Amado em “Capitães da Areia” é marcadamente coloquial e objetiva. O autor opta por uma prosa simples e direta, que se aproxima da linguagem falada e torna a leitura fluida e acessível. Essa escolha estilística contribui, por exemplo, para que o leitor se identifique com os personagens e se envolva emocionalmente com a história.

Além disso, o autor também utiliza recursos literários como a descrição minuciosa dos cenários urbanos de Salvador. Desse modo, o autor destaca as ruas, becos e o mar como elementos simbólicos da vida dos meninos. A cidade se torna um personagem em si, refletindo o ambiente hostil e desigual em que esses jovens vivem.

Principais características da obra



“Capitães da Areia” possui diversas características marcantes que o tornam uma obra emblemática da literatura brasileira. Uma delas é a abordagem crítica e sensível da realidade social. Amado expõe a dura realidade enfrentada pelos jovens marginalizados, expondo as condições precárias em que vivem e denunciando as injustiças sociais.

Além disso, a obra apresenta uma visão humanizada dos personagens. Amado retrata os Capitães da Areia não apenas como marginais, mas como seres humanos complexos, com sonhos, esperanças e contradições. O autor revela as camadas emocionais dos personagens, permitindo ao leitor compreender suas motivações e desafios pessoais.

O que pode ser cobrado no vestibular

No vestibular, é possível explorar as características individuais dos protagonistas, como Pedro Bala, Sem-Pernas, Professor e outros, e analisar como cada um reflete aspectos da condição humana e da sociedade.

Jorge Amado utiliza uma linguagem poética e envolvente para contar a história dos Capitães de Areia. No vestibular, é possível explorar as características estilísticas do autor, como o uso de metáforas, descrições sensoriais e construção dos diálogos, e discutir como esses recursos contribuem para a construção da narrativa.

Além disso, a obra se passa na década de 1930, em Salvador, durante o período do Estado Novo no Brasil. Esse contexto político e social é fundamental para a compreensão das condições de vida dos protagonistas e das tensões presentes na sociedade da época.

