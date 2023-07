Resumo sobre “Anos de chumbo”, de Chico Buarque

Publicado pela primeira vez em 2021, o livro “Anos de chumbo e outros contos”, escrito por Chico Buarque, já figura entre uma das obras da literatura brasileira contemporânea de maior relevância. Desse modo, a pequena coletânea de contos já foi inserida em algumas listas de leituras obrigatórias dos maiores vestibulares do país.

Neste ano, por exemplo, “Anos de chumbo e outros contos” está entre as obras de leitura recomendada pela Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) para o Vestibular 2024. A obra será cobrada nas questões de Língua Portuguesa e Literatura do 2º Exame de Qualificação.

Pensando nisso, apresentamos um breve resumo sobre o livro mais recente do escritor Chico Buarque. Confira a seguir!

Enredo da obra

Publicado através da Companhia das Letras, em 2021, a obra é o primeiro livro de contos de Chico Buarque. Ao todo, a obra conta com oito contos. São eles “Meu tio”, “O passaporte”, “Os primos de Campos”, “Cida”, “Copacabana”, “Para Clarice Lispector, com candura”, “O Sítio” e “Anos de chumbo“, conto que dá nome à coletânea.

Apesar de o conto que dá nome à obra nos remeter ao tema da ditadura militar brasileira, referenciando os anos entre o decreto AI-5, em 1968, e o fim do governo Médici, a maioria dos contos foge dessa temática.

O primeiro conto, por exemplo, intitulado “Meu tio” é narrado por uma adolescente que fala sobre o seu tio, um personagem rígido que usa uma linguagem violenta para se comunicar. Assim, o autor inicia a obra já abordando a sordidez do homem comum em um contexto mais contemporâneo.

Além dos contos que abordam, mesmo que de forma indireta, ambientes violentos, outros contos também refletem sobre outros temas intrínsecos à natureza humana, como amor, obsessão e loucura.



Nesse sentido, podemos usar como exemplo o conto “Para Clarice Lispector, Com Candura”. O texto aborda o amor obsessivo de um fã da escritora, um jovem poeta que fez de tudo para ter contato com sua musa no período do lançamento de Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, cujo tema também aborda o amor platônico.

A maioria dos contos é ambientado no Rio de Janeiro e contam com uma linguagem direta, de fácil compreensão. Além disso, Chico Buarque imprime na linguagem usada nos pequenos textos um tom irônico, trazendo o cinismo com um elemento de destaque. No entanto, o escritor não deixa de explorar o humor. Além disso, o estilo da escrita nos remete a suas obras anteriores.

Sobre o autor

Mais conhecido como Chico Buarque, Francisco Buarque de Hollanda é, além de escritor, um cantor, compositor, dramaturgo e ator brasileiro. Nascido em 1944, no Estado do Rio de Janeiro, apesar de uma vasta obra literária, o maior reconhecimento para Chico veio por meio da música, sendo ele um dos maiores nomes da música popular brasileira.

O artista estreou na literatura com a publicação do seu primeiro romance em 1991, intitulado “Estorvo”. Por essa obra, em 1992, o autor viria a receber o seu primeiro Prêmio Jabuti.

Em seguida, Chico escreveu e publicou o seu segundo romance: “Budapeste”. Essa obra é uma das mais aclamadas de Chico Buarque, lhe rendendo mais um Prêmio Jabuti em 2004. Budapeste também ganhou uma famosa adaptação para o cinema em 2009.

Entre as obras literárias de Chico Buarque de maior destaque figura ainda o seu quarto romance: “Leite Derramado”. Publicado pela primeira vez em 2009, a obra remonta os anos 20 e tem um tom político, pois a narrativa perpassa por períodos históricos em que o tema era destaque, como o fim da Primeira República, o período do governo Getúlio Vargas e a Ditadura Militar.

